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„Часне сестре“ стигле у Бањалуку? Језиви тренд шири се регионом!

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22.10.2026 14:00

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Након Србије, земаља региона, али и свијета, одакле је кренуо овај језиви тренд, који подсјећа на филмове страве и ужаса, дошао је и у Бањалуку.
Фото: TikTok/printscreen

На друштвеној мрежи ТикТок један од корисника објавио је видео снимке, на којима тврди да је бизарни тренд "часне сестре" стигао и у Бањалуку.

Особе прерушене у часне сестре, односно обучене у одјећу, која подсјећа на одору, коју носе часне сестре и са јаком шминком на лицу, која асоцира на хорор „The Nun“ стигле су у Бањалуку, наводи један од корисника на друштвеној мрежи ТикТок.

Овај необичан призор, према тврдњи поменутог корисника, забиљежен је у бањалучком насељу Мејдан, гдје су, према објави која се шири друштвеним мрежама, виђене особе одјевене попут часних сестара, са маскама преко лица.

@onajstovozigolfa Sjeba branik na golfu zbog budala 🤣🤦‍♂️#groka #banjaluka #banjaluka❤ #balkan #balkanfyp ♬ audio originale - mamita

Међутим, уколико обратите пажњу на позадину видеа, који је објављен, јасно је да се не ради о бањалучком насељу.

Да ли је ово најава доласка "часних сестара"?

Слични снимци претходних дана изазвали су велику пажњу у Србији, гдје су особе обучене у црне одоре и са бијелим маскама виђене у више мјеста.

@onajstovozigolfa Kad ih hvatamo? 🤣 #groke #groka #banjaluka #banjaluka❤ #balkan ♬ original sound - 𝒜

Поједини грађани били су узнемирени, а на друштвеним мрежама појавиле су се бројне теорије о томе ко су мистериозне фигуре и шта заправо раде.

Како су наводили становници у насељима широм Србије гдје су се и појављивале „часне сестре“, дјеца су престрављена, те нису смјела ни напуштати домове, посебно у вечерњим сатима.

Шта се крије иза овог бизарног тренда још увијек није познато, осим да је узнемирио велики број људи у региону, а надамо се да неће ускоро прошетати неким од наших насеља.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

Часна сестра

Обилићево

ТикТок

видео снимак

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