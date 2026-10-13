Језа у селу код Инђије: „Часне сестре“ искачу из мрака, дјеца престрављена

Аутор:АТВ редакција
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Њиве у Бешки код Инђије, према наводима који се шире друштвеним мрежама, након што падне мрак постају мјесто необичних сусрета са особама обученим у одјећу часних сестара.
Први случај наводно је забиљежен поред њиве кукуруза. Непозната особа, маскирана у часну сестру, изашла је из аутомобила и плашила дјецу, а затим побјегла кроз њиву када су родитељи кренули за њом. Слични случајеви наводно су забиљежени и у центру села.
Необичне појаве, мистериозна фотографија и бројна нагађања претворили су ову причу у тему о којој се све више говори. Родитељи сада аутомобилима довозе дјецу до школе, а мјере безбједности су појачане. Према незваничним информацијама, прије два дана ухапшено је 15 особа.
Узнемирени мјештани Бешке организовали су и ноћне потраге.
– Мислим да то свакако није примјерено. Знам да се та особа појављивала овдје и у другим селима, као и у самој Инђији. Ја тамо живим, али је нисам видјела нити сам од некога блиског чула за то. Све што знам долази са друштвених мрежа. Мислим да је то баш бесмислено. Надам се да ће се ситуација ријешити – рекла је једна мјештанка.
– Син више не смије сам ићи на фолклор. Обоје иду на фолклор, а кћерка има термине од девет до 11 часова, што значи да је тада буквално потпуни мрак. Прво, не смијем их пустити да иду сами, а друго, ни они не желе да иду сами јер се толико боје. Сви су преплашени – казала је једна становница.
Један мјештанин навео је да је чуо за особу која носи женску одјећу и маску, али да је лично није видио.
– Има женску одјећу, пресвучен је и маскиран, попут неке машкаре, а наводно носи и нешто попут српа у рукама. То сам једино чуо. Нисам никога видио – рекао је.
Други мјештанин сматра да друштвене мреже имају велики утицај на ширење страха.
– Мислим да је утицај друштвених мрежа ужасан, од ТикТока до разних будалаштина. То видим по својим унуцима, посебно по млађем, који већ има 16 година. То је ужасно. Више се плашим тога него људи, односно идеја које болесни појединци пласирају дјеци, а дјеца мисле да могу све – казао је.
– Упозорили смо дјецу на то и позвали полицију – рекао је један од мјештана.
– То сигурно раде млади. Преруше се. Нисам ја, сигурно – неки су од коментара узнемирених становника.
Како се приближава Ноћ вјештица, која се традиционално повезује са маскама, костимима и застрашујућим призорима, поставља се питање да ли је ријеч о несвакидашњој шали у духу овог празника или о нечему другом.
Док одговори изостају, прича о мистериозним особама у Инђији и околини наставља да изазива знатижељу и отвара простор за бројна нагађања.
(Блиц)
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