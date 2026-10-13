Трагедија у Србији: Дјевојчица преминула када је на њу пао комад намјештаја

Аутор:АТВ редакција
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Дјевојчица је преминула од повреда задобијених када је на њу пао комад намјештаја у породичној кући у селу Плављане код Пећи, саопштила је полиција.
Према наводима портпарола полиције Шеремета Елезаја, дјевојчица је 11. октобра превезена у Општу болницу у Пећи, а потом и у Универзитетски клинички центар у Приштини. Полиција је данас обавијештена да је дијете преминуло.
„Дана 11.10.2026. обавијештени смо да је женско дијете превезено у Општу болницу у Пећи, а касније и у УКЦ, због повреда за које се сумња да су случајно задобијене усљед пада комада намјештаја у њеној кући, у селу Плављане код Пећи. Данас смо обавијештени да је дијете преминуло. Одлуком тужиоца, тијело преминуле предато је породици“, навела је полиција.
(Телеграф)
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