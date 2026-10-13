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Локализован пожар у стамбеној згради, двије особе спасене

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13.10.2026 09:25

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

Пожар у стамбеној згради у центру Краљева, који је избио јутрос, је локализован, двије особе су спасене, а један стан је потпуно изгорио.

У току је догашивање пожара који је избио јутрос око 6 часова у стану на последњем спрату зграде у Улици цара Душана у центру Краљева, пренио је РТС.

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Двије особе су се нагутале дима и превезене су у просторије Хитне помоћи. Узрок пожара за сада није познат, а биће утврђен током истраге.

(Танјуг)

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Тагови :

Краљево

пожар

Ватрогасци

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