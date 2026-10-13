Орбан о "златном конвоју": Највећи скандал у Европи

Аутор:АТВ редакција
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Бивши мађарски премијер и предсједник Фидеса Виктор Орбан оптужио је западне земље и Украјину за умијешаност у пошиљке новца и злата које су пролазиле кроз Аустрију и Мађарску. Говорећи о случају такозваног "украјинског златног конвоја", оцијенио је да је ријеч о "највећем корупцијском случају у Европи".
Орбан је у интервјуу за емисију "Бајер шоу" тврдио да су мађарске власти законито зауставиле конвоје са наоружаном украјинском пратњом и да су тиме обављале свој посао.
"Ово је највећи корупцијски случај у Европи. У то су дубоко укључени западњаци, као и Украјинци. Ако неко прати аустријску унутрашњу политику, тамо се води огроман спор око тога како је то прошло кроз земљу. Милијарде евра у злату и доларима. То нису нормалне ствари", рекао је Орбан.
Орбан је одбацио могућност да су пошиљке биле дио уобичајених банкарских послова. Тврдио је и да су их пратили војници са обуком из обавјештајних служби.
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"Војници са обуком из обавјештајних служби прате пошиљке. Па немојмо се шалити, то смо зауставили. Мађарске власти су радиле свој посао и то бих учинио у сваком случају", поручио је.
Орбан је судски поступак који је, према његовим ријечима, покренут против њега због тог случаја оцијенио као политички мотивисан.
Предсједник Фидеса поручио је и да десница не може бити елиминисана, уз образложење да се "пола земље не може затворити".
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