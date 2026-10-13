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Орбан о "златном конвоју": Највећи скандал у Европи

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13.10.2026 10:28

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Мађарски премијер Виктор Орбан присуствује завршном скупу владајуће странке Фидес у Будимпешти, Мађарска, 11. априла 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Denes Erdos, File

Бивши мађарски премијер и предсједник Фидеса Виктор Орбан оптужио је западне земље и Украјину за умијешаност у пошиљке новца и злата које су пролазиле кроз Аустрију и Мађарску. Говорећи о случају такозваног "украјинског златног конвоја", оцијенио је да је ријеч о "највећем корупцијском случају у Европи".

Орбан је у интервјуу за емисију "Бајер шоу" тврдио да су мађарске власти законито зауставиле конвоје са наоружаном украјинском пратњом и да су тиме обављале свој посао.

"Ово је највећи корупцијски случај у Европи. У то су дубоко укључени западњаци, као и Украјинци. Ако неко прати аустријску унутрашњу политику, тамо се води огроман спор око тога како је то прошло кроз земљу. Милијарде евра у злату и доларима. То нису нормалне ствари", рекао је Орбан.

Орбан је одбацио могућност да су пошиљке биле дио уобичајених банкарских послова. Тврдио је и да су их пратили војници са обуком из обавјештајних служби.

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"Војници са обуком из обавјештајних служби прате пошиљке. Па немојмо се шалити, то смо зауставили. Мађарске власти су радиле свој посао и то бих учинио у сваком случају", поручио је.

Орбан је судски поступак који је, према његовим ријечима, покренут против њега због тог случаја оцијенио као политички мотивисан.

Предсједник Фидеса поручио је и да десница не може бити елиминисана, уз образложење да се "пола земље не може затворити".

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Тагови :

Виктор Орбан

Украјина

Европа

скандал

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