Због протеста средњошколаца у Француској затворено око 200 школа

Аутор:АТВ редакција
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Око 200 школа у Француској биће данас затворено због протеста средњошколаца, изјавио је министар националног образовања те земље Едуар Жефре, оцјењујући да се утицај демонстрација на рад школа смањује у односу на претходне недјеље.
Жефре је за Франс Интер рекао да су поједине школе затворене због близине рута демонстрација, како би се избјегла штета, али је истакао да су подручја поремећаја сада локализованија, пренио је Фигаро.
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Мобилизација средњошколаца улази у трећу недјељу, а за данас су планиране демонстрације под називом "Чин В", уочи распуста за Дан свих светих, који би могао да, како је оцијењено, "ослаби замах протеста".
Према подацима француског Министарства унутрашњих послова, протести одржани 8. октобра окупили су 71.500 људи широм земље, док је 6. октобра демонстрирало готово 256.000 људи.
Маршеви су за данас најављени у Паризу, гдје је полазак планиран у 14 часова са Трга Италије до Дома инвалида, као и у Марсеју, Ници и Поатјеу.
Очекује се да ће се протестима придружити и запослени у националном образовању, на позив шест синдиката.
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У међувремену, стотине студената блокирале су ујутру улаз на Универзитет Пантеон-Асас у Паризу, узвикујући пароле против фашизма и пружајући подршку протестима средњошколаца.
(Танјуг)
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