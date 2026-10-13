Акција ”Silence”: У току претреси у Бањалуци, Приједору и Српцу

Аутор:Огњен Матавуљ
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Полицијски службеници СИПА у оквиру оперативне акције ”Silence” започели су претресе на четири локације у Бањалуци, Приједору и Српцу на чијој мети су службеници Управе за индиректно опорезивање БиХ.
Као што је АТВ писао у акцији су ухапшена четири цариника.
”Претреси се врше због постојања основа сумње да је почињено кривично дјело примање дара или других облика користа. Активности се проводе по налогу Суда БиХ и под надзором Тужилаштва БиХ, а у сарадњи са полицијским службеницима МУП-а Републике Српске”, саопштила је СИПА.
Више информација по окончању активности на терену
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