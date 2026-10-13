Пјевачица напустила естраду и покренула приватни бизнис: Прави торте и колаче

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Ана Кокић, која је годинама била једно од препознатљивих имена домаће естраде, одлучила је да се повуче са музичке сцене и посвети потпуно другачијем послу.
Умјесто наступа и снимања нових пјесама, фокус је пребацила на приватни бизнис, а у томе јој друштво прави рођена сестра, која се већ бави прављењем торти и колача.
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Како тврди извор близак пјевачици, Ана је донијела одлуку да направи заокрет у каријери и опроба се у послу који нема везе са музиком.
"Ана је одлучила да батали музику и посвети се приватном бизнису. Њена сестра одавно прави торте и колаче и супер јој иде тај посао, па је Ана у једном тренутку пресјекла и одлучила да и сама крене тим путем. Очигледно јој се допала идеја да се опроба у нечему другачијем и да изгради посао који нема везе са естрадом", открива извор.
Да тренутно не планира повратак наступима, показује и то што је одбила понуду за сарадњу. Иако је добила позив да поново запјева пред публиком, Ана, према ријечима извора, није промијенила мишљење.
"Она је сада ријешена да се посвети томе и не размишља о повратку на сцену. Скоро ју је звао један бенд, жељели су да остваре сарадњу с њом и да наступа с њима, али је она то одбила. Њена одлука је чврста и тренутно је не занимају ни наступи, а камоли снимање нових пјесама", додаје исти извор.
Ана Кокић прве музичке кораке направила је у групи Енергија, након чега је наставила соло каријеру и публици се представила бројним пјесмама, међу којима су "Свеједно", "Чујем да", "Мојне мала", "Идемо на све", "Да ли си то ти" и "Интерфон".
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Током година, осим по музици, била је у центру пажње и због приватног живота. Била је у браку са некадашњим ватерполистом Николом Рађеном, са којим има двије кћерке, а породица је у једном периоду била у првом плану.
Сада се, према наводима извора, окреће новом пословном изазову и посластичарству, док повратак на музичку сцену за сада није у њеним плановима.
(Курир)
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