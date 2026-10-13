Имате ли овај новчић од два евра? Познато колико може да вриједи

Аутор:АТВ редакција
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Можда ћете се изненадити, али обичан новчић од два евра може вриједити богатство у одређеним околностима.
Управо то показује нови комеморативни новчић који је издала Ирска поводом 50. годишњице бенда У2.
Најређа верзија је распродата у року од неколико минута од пуштања у продају, а неки примјерци се продају и до 500 евра на онлајн тржишту.
Новчић приказује четири члана чувеног ирског бенда, и то је необично издање јер је ово први пут да је активни рок бенд овјековечен на званичном европском новчићу.
Колекционари су посебно заинтересовани за ограничено издање, које је првобитно коштало 39,95 евра.
Према Фокусу, већ је достигао цијене од 300 до 400 евра на секундарном тржишту, док су неке онлајн понуде достигле 500 евра.
Новчић је пуштен у оптицај 25. септембра 2026. године, тачно 50 година након важног тренутка у историји бенда.
Наиме, истог дана 1976. године, бубњар Лари Мален млађи је поставио огласну таблу у својој школи у Даблину тражећи музичаре да формирају бенд.
Овај позив је касније довео до оснивања групе У2. Централна банка Ирске је припремила двије колекционарске верзије комеморативног новчића. Јефтинија верзија је издата у тиражу од 150.000 примерака.
Долази у посебно штампаном картонском паковању, названом коинкард, а почетна цијена је била 14,95 евра. Много ређа верзија је позната као Прооф, односно новчић направљен посебним поступком за колекционаре.
Његова површина у позадини је огледалског облика, док је мотив мат. Произведено је само 5.000 примјерака. Ова верзија је распродата за само неколико минута након почетка продаје. Колико ће новчићи вриједети у будућности? На предњој страни новчића налазе се Боно, Еџ, Адам Клејтон и Лари Мален млађи.
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Поред њих су име бенда, године 1976. и 2026. и ирска етикета "Еире". Дизајн је осмислио Шон Мекграт, а новчић је произвела Краљевска ковница Холандије. Одлука Ирске да ода почаст активном рок бенду, а не историјској личности или државнику, прилично је необична.
У2 је једна од најуспјешнијих ирских музичких група. Према подацима Ирске централне банке, бенд је продао више од 175 милиона плоча широм свијета и освојио 22 награде Греми. Иако је званично средство плаћања, не би требало очекивати да се овај новчић́ појављује у свакодневном кусурном новчићу.
Читав тираж од 155.000 примјерака продат је искључиво у колекционарском паковању или као посебно направљена Прооф верзија. Додатно штампање у ролнама за редован оптицај није планирано. Новчић се у принципу може користити за плаћање у еврозони по номиналној вриједности од два евра.
Међутим, колекционар који би извадио редак примјерак из његовог паковања и платио рачун њиме могао би се одрећи знатно веће вриједности.
Високе цијене које се појављују одмах након продаје не гарантују да ће новчић толико вриједети у будућности. Код колекционарских издања, цијене често вртоглаво расту након што се почетни тираж распрода. Још увек није могуће поуздано процјенити да ли ће се такво интересовање одржати или ће цијене касније пасти, пише Дневно.
На вриједност утичу реткост издања, стање новчића, очуваност амбалаже и потражња међу колекционарима. Посебно би могла бити занимљива Прооф верзија, ограничена на само 5.000 примерака. За колекционаре је најважније да разликују почетну продајну цијену, цијену коју продавци траже на интернету и износ који је купац заиста спреман да плати, пише Биз портал.
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