Акција СИПА у Градишци, ухапшена четири цариника

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На подручју Градишке у току је акција СИПА у оквиру које су ухапшена четири службеника Управе за индиректно опорезивање БиХ, потврђено је за АТВ.
Према незваничним информацијама ухапшена су четири цариника због сумње у коруптивна кривична дјела.
У току су претреси на више локација.
Више информација биће познато по окончању акције.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
09
56
09
55
09
46
09
43
09
42
Тренутно на програму