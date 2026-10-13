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Акција СИПА у Градишци, ухапшена четири цариника

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13.10.2026 08:55

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Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

На подручју Градишке у току је акција СИПА у оквиру које су ухапшена четири службеника Управе за индиректно опорезивање БиХ, потврђено је за АТВ.

Према незваничним информацијама ухапшена су четири цариника због сумње у коруптивна кривична дјела.

У току су претреси на више локација.

Више информација биће познато по окончању акције.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

УИО БиХ

хапшење

БиХ

Градишка

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