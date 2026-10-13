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Трагедија код Требиња: Два младића погинула у саобраћајној несрећи

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13.10.2026 07:30

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МУП РС полиција лого возило
Фото: ATV

Два младића смртно су страдала синоћ у саобраћајној несрећи у Засад пољу код Требиња, потврдила је за АТВ Тања Новарлић начелник Службе за интезивну његу требињске Болнице.

“Један младић преминуо је на лицу мјеста, док је други, стар 22 године, довезен у требињску Болницу без срчане акције. Упркос реанимацији која је трајала дуже од два сата, није било позитивног одговора, а смрт је проглашена у 23 часа и 55 минута.” рекла је за АТВ Новарлић.

Новарлић још додаје да је једна особа примљена је на Одјељење неурохирургије због потреса мозга, док је још неколико особа задобило лакше тјелесне повреде.

Више детаља, након оглашавања полиције.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Требиње

погинули

Црна хроника

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