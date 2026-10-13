Дивне вијести у Српској: Рођене 24 бебе

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 24 бебе, 10 дјевојчица и 14 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Девет беба рођено је у Бањалуци, по три у Добоју, Зворнику, Бијељини и Градишци, двије у Требињу, а једна беба у Приједору.
У Бањалуци је рођено пет дјевојчица и четири дјечака, у Добоју, Зворнику, Бијељини и Градишци по два дјечака и по једна дјевојчица, у Требињу дјечак и дјевојчица, а у Приједору један дјечак.
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