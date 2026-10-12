Оставила мужа након 25 година брака због колача!

Аутор:АТВ редакција
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Једна четрдесетшестогодишња жена потражила је савјет и разумијевање на платформи Редит након што је донијела чврсту одлуку да оконча брак дуг двије и по деценије.
Повод за коначан прекид наизглед је био безазлен – супруг је без питања појео њен десерт. Ипак, иза тог поступка крило се 25 година занемаривања, емоционалне дистанце и односа у којем је давање било искључиво једнострано.
Све је почело када је њен супруг (48) приредио изненађење и организовао путовање поводом њихове сребрне годишњице брака.
„Била сам узбуђена. Посљедњих мјесеци смо се много свађали, до те мјере да смо три мјесеца спавали у одвојеним собама“, навела је она у својој објави.
Заједничко путовање требало је да им пружи прилику да се поново зближе и обнове страст. На самом почетку дјеловало је да се ситуација поправља – поново су комуницирали и успоставили блискост.
Међутим, почетни ентузијазам убрзо је спласнуо. Током четворочасовне вожње схватила је да је супруг изабрао дестинацију коју су већ више пута посјећивали. Упркос томе, трудила се да задржи позитиван став и буде захвална што овог пута није сама морала да брине о организацији.
Током јесење шетње поново је до изражаја дошла његова емоционална суздржаност.
„Нисмо се много држали за руке. Неколико пута би ме узео за руку, али када бих ја сама посегнула ка њему, повукао би се. Никада није био нарочито њежан“, написала је.
Доласком у наредни хотел услиједило је ново разочарање. Супруг је изабрао објекат за који су се још раније договорили да га више неће посјећивати. Смештај није пружао ни трунку романтике, али је она одлучила да прећути и избјегне сукоб.
Током вечере поново је морала сама да преузме иницијативу око избора ресторана, док је оброк протекао у тишини. На крају су наручили по парче чизкејка од банане за понијети.
У хотелској соби, умјесто романтичне вечери, услиједио је кратак интимни однос, након чега је супруг одмах појео свој колач. Она је пробала само један залогај, закључила да јој је укус прејак и остатак оставила у фрижидеру за наредно јутро.
Сљедећег јутра, у жељи да уз кафу поједе свој десерт, отворила је фрижидер и затекла празну амбалажу, док је у другој кутији остао дословно само један залогај.
Њен супруг је на све то реаговао са подсмијехом. Када га је суочила с чињеницом да је појео њен колач, опуштено је одговорио:
„Био сам гладан синоћ и појео сам твој. Али ево, остало ти је оно од синоћ.“
У том тренутку, тај један остављени залогај постао је болан показатељ њиховог цјелокупног односа.
„Срце ми је потонуло. У том тренутку сам схватила да сам 25 година пристајала на мрвице. Та празна кутија била је слика и прилика нашег брака – он узме све, а мени остави оно што претекне“, написала је.
Осврћући се на све године које је уложила у породицу, додала је:
„Након што сам 25 година била његова служавка, мајка, организатор живота, водила финансије и бринула о његовом здрављу, схватила сам да немам право ни на сопствени колач. Увијек ја радим тежак посао, а добијам остатке. И све те године сам му се још и захваљивала на тим мрвицама.“
Схвативши да се њихов однос, како је вјеровала, никада неће промијенити, отворено му је саопштила да заслужује партнера који неће само пазити да јој не поједе колач, већ ће га сачувати за њу.
Након тога одлучила је да поднесе захтјев за развод.
Бројни корисници Редита пружили су јој подршку, истичући да колач уопште није био суштина проблема.
„Дефинитивно није ријеч о десерту. Ријеч је о свим оним тренуцима у којима си тражила мрву основне љубави и поштовања, а он ти је није дао“, написао је један корисник.
„То што му је било смијешно што ти је појео колач много је горе од самог чина. Осећала си се нецијењено двије и по деценије и имаш свако право да напустиш однос у којем нема љубави“, гласио је још један од коментара.
(Курир)
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