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Сутра славимо великог просветитеља: Заштитник је једне посебне професије, ево шта свако треба да уради

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12.10.2026 21:00

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Црква је грађевина намјењена обављању хришћанских вјерских обреда. Црква се састоји из три дијела: први дио гдје се пале свијеће који се зове припрата; средњи дио који се зове наос олтар.Унутар цркве налазе се иконе и фреске које приказују свеце.
Фото: pexels/Ramon Karolan

Српска православна црква и вјерници сутра, 13. октобра, обиљежавају дан посвећен Светом свештеномученику Григорију, епископу јерменском, у хришћанском свијету познатијем као Свети Григорије Просветитељ.

Иако овај датум у календару није обиљежен црвеним словом, он носи снажну духовну поруку и важну симболику. Свети Григорије био је изузетан хришћански подвижник из 4. вијека, кога историја памти као човјека који је својом непоколебљивом вјером и трудом преобратио целу Јерменију у хришћанство.

Заштитник оних који преносе знање

Због огромног доприноса ширењу писмености, духовности и вјере, у народу се Свети Григорије сматра заштитником учитеља, професора, писаца и свих оних људи који се труде да своју мудрост пренесу другима.

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Према старом вјеровању, сутрашњи дан је идеалан тренутак да се и сами посветимо стицању нових сазнања. Сматра се да би свако на празник овог светитеља требало да прочита барем неколико страница поучне књиге, научи нешто ново или једноставно упути ријеч захвалности онима који су га у животу усмјеравали и учили – од родитеља до старих васпитача и учитеља.

Припрема за велики јесењи празник

Поред посвете Светом Григорију, 13. октобар има још једно веома важно значење у многим српским домовима. Он представља својеврсну увертиру и припрему за један од најљепших јесењих празника - Покров Пресвете Богородице, који обиљежавамо у сриједу, 14. октобра.

Покров се у нашем народу традиционално поштује као велики "женски празник", посвећен мајчинству и заштити. Због тога многе жене сутрашњи дан проводе у посту, миру и припреми дома, како би велики празник дочекале благодатно и у радости, преноси Она.рс

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Тагови :

светац

Црква

Српска православна црква

вјера

Свети свештеномученик Григорије Просветитељ

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