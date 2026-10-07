Чула је проповијед апостола Павла и заувијек промијенила живот: Данас славимо Свету Теклу

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква данас обиљежава Свету првомученицу и равноапостолну Теклу, ученицу апостола Павла, чије је име у хришћанском предању остало симбол истрајности у вери. Истог дана прослављају се и преподобни Симон, Свети краљ Владислав и преподобни Давид Српски.
Прича о Светој Текли почиње у младости, када је, слушајући проповед апостола Павла, одлучила да прихвати хришћанство. Та одлука донијела јој је сукоб са породицом, прогоне и страдања, али је, према њеном житију, остала непоколебљива упркос свим притисцима.
Према црквеном предању, Текла је рођена у Иконији, у угледној многобожачкој породици. Имала је осамнаест година и била је вјерена када је чула апостола Павла, чија ју је проповед подстакла да живот посвети Христу и одустане од планираног брака.
Њена мајка противила се тој одлуци, а притисци су прерасли у прогон. Житије описује да је Текла била осуђена на спаљивање, али да је Божјом помоћи остала неповријеђена. Касније је у Антиохији, након што се супротставила покушају једног моћника да је узме силом, била бачена пред дивље звјери, које је, према истом предању, нису повредиле.
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По ослобађању је наставила да проповеда Јеванђеље, а потом се повукла у околину Селевкије, гдје је живјела подвижнички. Предање њен живот повезује и са исцјељењима болесних.
Назив првомученица односи се на њено првенство међу женама које су страдале за Христа, док се као равноапостолна поштује због ширења хришћанске вере.
Празник Свете Текле прилика је да се вјерници кроз молитву и богослужење подсјете њеног живота, посебно храбрости са којом је остала вјерна свом избору. Њено житије у средиште ставља истрајност, чак и када подршка изостане међу најближима.
Истог дана обиљежава се и преподобни Симон, односно Стефан Првовенчани, који је пред смрт примио монашки чин. Свети краљ Владислав, његов син, познат је као ктитор Милешеве и владар који је у своју задужбину пренео мошти Светог Саве из Трнова.
Преподобни Давид Српски, прије монашења кнез Димитрије, био је Вуканов син и унук Стефана Немање, а његова задужбина је манастир Давидовица код Бродарева.
Тако се 7. октобра у црквеном календару сусрећу сјећање на једну од најпознатијих жена раног хришћанства и духовно насљеђе српских светитеља из породице Немањића.
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