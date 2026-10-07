Сахрана Биљане Плавшић у Бањалуци

Сахрана некадашње предсједнице Републике Српске Биљане Плавшић биће одржана данас у 13 часова на гробљу Свети Пантелија у Бањалуци.

Претходно ће у 10 часова у Банском двору бити одржана комеморација, док је јуче на Новом гробљу у Београду служен помен. Плавшићева је преминула 1. октобра у Београду, у 96. години. Прије политичке каријере била је универзитетски професор и декан Природно-математичког факултета у Сарајеву. Пред Хашким трибуналом осуђена је на 11 година затвора, а на слободу је пуштена 27. октобра 2009. године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.