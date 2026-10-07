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Сахрана Биљане Плавшић у Бањалуци

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07.10.2026 07:03

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Биљана Плавшић
Фото: Screenshot / YouTube

Сахрана некадашње предсједнице Републике Српске Биљане Плавшић биће одржана данас у 13 часова на гробљу Свети Пантелија у Бањалуци.

Претходно ће у 10 часова у Банском двору бити одржана комеморација, док је јуче на Новом гробљу у Београду служен помен.

Плавшићева је преминула 1. октобра у Београду, у 96. години. Прије политичке каријере била је универзитетски професор и декан Природно-математичког факултета у Сарајеву.

Пред Хашким трибуналом осуђена је на 11 година затвора, а на слободу је пуштена 27. октобра 2009. године.

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Тагови :

Биљана Плавшић

Умрла Биљана Плавшић

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