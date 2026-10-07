Сахрана Биљане Плавшић у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Сахрана некадашње предсједнице Републике Српске Биљане Плавшић биће одржана данас у 13 часова на гробљу Свети Пантелија у Бањалуци.
Претходно ће у 10 часова у Банском двору бити одржана комеморација, док је јуче на Новом гробљу у Београду служен помен.
Плавшићева је преминула 1. октобра у Београду, у 96. години. Прије политичке каријере била је универзитетски професор и декан Природно-математичког факултета у Сарајеву.
Пред Хашким трибуналом осуђена је на 11 година затвора, а на слободу је пуштена 27. октобра 2009. године.
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