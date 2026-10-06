Лото бројеви: Извучена комбинација у 80. колу

Аутор:АТВ редакција
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Лото резултати 80. кола, које је извучено 06.10.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 24, 21, 18, 38, 34, 20, 29.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 4.600.000 КМ извучени су бројеви: 18, 20, 21. 24, 29, 34, 38.
У игри Лото плус, за седмицу у износу 6.600.000 КМ, извучени су бројеви: 4, 12, 18, 28, 35, 36, 37.
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 80. колу износила је 180.000 КМ, извучени су бројеви:404625.
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
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