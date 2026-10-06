Инвазија медвједа у Русији: Због глади и пожара убили 16 људи

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 16 људи је погинуло у нападима медвједа широм Русије само у септембру, према извјештајима руских медија, преноси "Си-ен-ен".
Пространа Краснојарска област у централном Сибиру је најтеже погођена, са седам људи убијених у нападима медвједа ове године.
Руско Министарство природних ресурса и екологије каже да земља обично биљежи између 20 и 30 напада медвједа на људе сваке године. Ове године, медвједи су ушли у насељена подручја у више од 40 руских региона.
Пре нешто више од недјељу дана, 51-годишњу жену је убио медвјед у Краснојарском крају након што је изашла из куће. Два дана раније, радник обезбјеђења је убијен у нападу на паркингу за камионе у шумском подручју.
Раније у септембру, пронађена су тијела двије старије жене које су одвојено ишле у брање гљива. Повреде су биле у складу са нападом медвједа.
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Било је смртоносних напада и на другим мјестима у Сибиру. Крајем септембра, оца руског NHL играча Андреја Кузменка убио је медвјед док је пецао у Туви. У августу је медвјед растргао шатор на Алтају, одвукао 29-годишњу жену у шуму и убио је.
Стручњаци са којима је "Си-ен-ен" разговарао навели су неколико могућих разлога за повећање опасних сусрета у дијеловима Сибира.
Зоолози указују на посебно лошу жетву пињола и бобица као важне факторе, што медвједима отежава проналажење хране прије хибернације. Велики шумски пожари додатно су уништили дио њиховог природног станишта.
Медвједи интензивно траже храну у јесен како би акумулирали довољно резерви масти за хибернацију. Ако је нема довољно у природи, све више се приближавају насељима, депонијама отпада и другим мјестима гдје лако могу пронаћи храну.
Стручњаци такође упозоравају да ширење индустријских активности у некада удаљена природна подручја повећава могућност сусрета између људи и медвједа.
Током посљедња два мјесеца, власти у најмање десет региона Сибира и руског Далеког истока упозориле су становнике на повећану активност медвједа.
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Ноћни полицијски час је такође уведен у дијеловима Алтаја и на Бајкалу, док су власти у Краснојарску затвориле Национални парк Краснојарске колоне и популарну планинарску руту Торгашин гребен.
Регионалне власти су такође формирале мобилне ловачке тимове и нуде новчане награде за убијање медвједа. У Краснојарском крају се за лов нуди више од 35.000 рубаља, око 420 долара.
Више од 50 медвједа је убијено у Алтајским планинама након што је један туриста преминуо, а дозволе су издате за још 157. У Краснојарском крају, власти су објавиле да је уклоњено више од 180 животиња које су означене као потенцијално проблематичне.
Зоолог Сергеј Колчин сматра да је одстрел агресивног медвједа који уђе у насељено подручје понекад неопходна хитна мјера, али упозорава да масовни одстрел животиња неће смањити број инцидената на дужи рок.
Према његовим ријечима, кључни проблем остаје лако доступан отпад који привлачи медвједе у насеља. Ако један медвјед буде убијен на депонији, други може једноставно да заузме његово мјесто.
Стручњаци указују на бољу безбједност отпада, едукацију становника о томе како да се понашају у подручјима гдје живе медвједи и коришћење електричних ограда и других средстава за одвраћање као дугорочна рјешења, преноси Нпортал.
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