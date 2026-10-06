Младић бранио бескућника, па избоден ножем: Ухапшен нападач

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Полицијске станице Стари град ухапсили су деветнаестогодишњег А. С. због сумње да је извршио кривично дјело покушај убиства, а по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду одређено му је полицијско задржавање до 48 сати.
Подсјетимо, у ноћи између 23. и 24. септембра 2026. године, на углу Улица браће Југовића и Добрачине у самом центру Београда, осамнаестогодишњи Д. П. тешко је повријеђен када га је осумњичени више пута избо оштрим предметом. Напад се догодио под околностима које су изазвале велику пажњу јавности: младић је настрадао када је са другом стао у одбрана бескућника којег је нападач малтретирао на улици.
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Према реконструкцији догађаја на основу прикупљених свједочења и полицијског увиђаја, инцидент се одиграо око 00:52 часова. Д. П. се враћао кроз центар града у друштву свог друга када су на укрштању Браће Југовића и Добрачине примјетили мушкарца који је вербално и физички насртао на старијег бескућника.
Видно затечени призором, двојица младића одлучила су да не прођу незаинтересовано. Пришли су и вербално апеловали на нападача да остави човјека на миру. Међутим, бенигна молба убрзо је прерасла у краћу расправу, након чега је осумњичени потегао оштар предмет и насрнуо на осамнаестогодишњака.
Д. П. је задобио више убодних рана у предјелу стомака, као и одбрамбене повреде по рукама. Након напада, починитељ је побјегао са лица мјеста.
Екипа Хитне помоћи стигла је на мјесто окршаја за свега неколико минута. Због обимног унутрашњег крварења и тешких повреда виталних органа, младић је у изузетно тешком стању транспортован у Ургентни центар Универзитетског клиничког центра Србије (УКЦС), гдје је подвргнут хитној операцији.
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Након напада, полиција је одмах покренула акцију "Вихор" и започела интензиван рад на идентификацији и проналаску осумњиченог. Брзом и ефикасном реакцијом припадника ПС Стари град, осумњичени је лоциран и лишен слободе.
Осумњичени А. С. ће у законском року, уз кривичну пријаву за покушај убиства, бити приведен на саслушање у Више јавно тужилаштво у Београду.
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