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Велики пожар у Хрватској: На терену ватрогасци и два канадера

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06.10.2026 16:52

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Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.
Фото: Özgür Sürmeli/Pexels

Велики пожар избио је на подручју Имотског поља, а гасе га бројне ватрогасне снаге и два канадера.

Гори трава, макија и високо растиње, рекао је шеф ватогасаца Славко Туцаковић.

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Туцаковић је истакао да пожар не пријети кућама и да сматра да ће бити брзо угашен.

Према тренутним информацијама, с пожаром се бори око 60 ватрогасаца са 17 возила, преносе хрватски медији.

(Срна)

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Тагови :

Хрватска

пожар

Ватрогасци

канадер

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