Велики пожар у Хрватској: На терену ватрогасци и два канадера

Аутор:АТВ редакција
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Велики пожар избио је на подручју Имотског поља, а гасе га бројне ватрогасне снаге и два канадера.
Гори трава, макија и високо растиње, рекао је шеф ватогасаца Славко Туцаковић.
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Туцаковић је истакао да пожар не пријети кућама и да сматра да ће бити брзо угашен.
Према тренутним информацијама, с пожаром се бори око 60 ватрогасаца са 17 возила, преносе хрватски медији.
(Срна)
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