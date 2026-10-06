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Жена упала у шахт, град мора да јој исплати озбиљан новац

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06.10.2026 12:10

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Затворен шахт.
Фото: Pixabay/efes

Необичан случај догодио се у Ђурђевцу, гдје је жена кренула из стана да однесе смеће до контејнера, али је том приликом пропала у незаштићени шахт и задобила повреде. Суд је на крају утврдио да је за инцидент одговоран Град, који ће жени морати да исплати готово 7.000 евра, пише портал Даница.хр.

Све се догодило у улици Тина Ујевића, између бројева 1 и 3. Жена је, носећи смеће, стала на поклопац шахта који се изненада помјерио, након чега је пропала у отвор. Како је касније свједочила на суду, цијело тијело јој је било у шахту, док је рукама успјела да се задржи за ивицу и позове помоћ.

Из шахта су је извукли случајни пролазници, а потом је возилом Хитне помоћи превезена у болницу у Копривници. Према налазу вјештака, задобила је више лакших повреда, укључујући нагњечења и огреботине грудног коша, стомака, шаке, бутине, потколенице и кољена.

Посебно је занимљиво да је спорни шахт направљен још 1984. године за потребе оближњег вртића и околних зграда. У тренутку несреће више није био у употреби, а градске власти су раније добијале захтјеве да се затрпа. Ипак, то није учињено све до несреће. Након што је жена повређена, шахт је убрзо затрпан, уклоњена је бетонска стаза која је водила до њега, а површина је затрављена.

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Једна од свједокиња, која живи у суседној згради, навела је да је шахт био оштећен и да је о томе обавестила градско комунално предузеће, али да по њеним наводима ништа није предузето. У непосредној близини налазио се и дјечји вртић, па су тим дијелом пролазила и дјеца.

Град се током поступка бранио тврдњом да се жена у тренутку несреће кретала ван тротоара и пјешачке стазе, односно дијелом површине који није предвиђен за кретање пјешака. Међутим, суд није прихватио такву аргументацију.

Суткиња је закључила да је за догађај искључиво одговоран Град, јер није одржавао шахт који се налазио на јавној површини доступној грађанима и није обезбедио да она буде сигурна за несметано кретање.

Жени је зато досуђено око 4.600 евра на име накнаде штете, уз надокнаду судских трошкова, па укупан износ износи готово 7.000 евра. На досуђени износ обрачунаваће се и камате. Пресуда још није правоснажна, а Град има право да уложи жалбу.

(даница.хр)

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Тагови :

Хрватска

шахт

Жена упала у шахт

тијело у шахту

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