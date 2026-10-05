Мистериозне нинџа корњаче мјесецима опсједале град, усред ноћи излазиле из шахтова

Аутор:АТВ редакција
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Једна ствар посебно је овог љета заинтригирала Њујорчане – постојање и локације такозваних „људи кртица“, мистериозне групе људи који барем дио времена проводе лутајући канализацијом овог града.
Њујорчани су ове седмице сазнали нешто више о овом необичном феномену, након што су двојица мушкараца ухваћена пошто су наводно изашла из једног тунела на Менхетну. Њихово хапшење бацило је ново свјетло на низ случајева у којима су људи виђени како подижу поклопце шахтова и спуштају се под земљу.
Семјуел Реверон и Кевин Родригез ухапшени су у Квинсу након што их је полиција пронашла уз помоћ видео-снимака. Њих двојица наводно су виђена како улазе у канализацију са још четири особе, које још нису идентификоване.
Обојица су оптужена за неовлашћени улазак, али посебно интересовање изазвало је објашњење које су дали за своју необичну авантуру.
Mystery ‘mole people’ caught emerging from NYC manhole near Penn Station https://t.co/TbRj9bcDl9 https://t.co/easbdvP8Vm— New York Post (@nypost) August 25, 2026
„Улазимо у канализацију и тражимо вриједне ствари које се заглаве у одводима и канализацији, злато, било шта вриједно“, наводно је 25-годишњи Реверон рекао полицији након хапшења.
Потрага ове групе уклапа се у очигледно погрешну представу појединаца да је канализација Њујорка пуна злата. Прошле године ухапшена су тројица мушкараца након што су наводно виђена како излазе из канализације у Бруклину.
Један од њих полицији је тада рекао:
„Разлог због којег смо сишли доле јесте то што људи тамо губе злато. Морамо да га пронађемо и продамо како бисмо зарадили новац.“
Упркос великим амбицијама, мало је доказа да је потрага за драгоцјеностима у канализацији уносан посао.
Стив Данкан, некадашњи урбани истраживач који је много времена провео у њујоршкој канализацији и тунелима метроа, рекао је за „Њујорк тајмс“ да је током више од 100 одлазака у канализацију највреднија ствар коју је пронашао била истекла кредитна картица.
Ипак, интересовање за истраживање канализације не престаје. У мају ове године пријављена су три одвојена случаја људи који су се спуштали у канализацију, а два су снимљена камером.
На једном снимку виде се три особе у водоотпорним панталонама, са батеријским лампама, како излазе на средину улице у Асторији у Квинсу. Помјерили су округли поклопац шахта и спустили се у мрак канализације.
What the hell is going on in NYC?
Four or 5 people, all dressed the same and wearing head lamps, were coming out of a manhole.
What are they doing? Are they mole people? https://t.co/YWIxwPs2ct— Kentucky Girl (@Kentuckygirl1) August 24, 2026
„Три насумична типа шетају около у некаквим чудним одијелима. Отворе канализацију и уђу унутра као Нинџа корњаче“, рекао је тада очевидац Аки Јакуповић за Ен-Би-Си Њујорк (NBC New York).
Јакуповић није први који је ове људе упоредио са Нинџа корњачама, измишљеним хуманоидним корњачама које у стриповима, анимираним серијама и филмовима живе у канализацији.
Према причи, корњаче су мутирале у хуманоидна бића након излагања отровној зеленој супстанци, а потом их је борилачким вјештинама обучавао велики пацов.
Браћа се боре против криминала и често се сукобљавају са Шредером и његовим сарадницима Бибопом и Рокстедијем, као и Крангом, ванземаљским бићем које користи роботско тијело.
Иако се чини да је ове године дошло до пораста броја инцидената повезаних са уласком у канализацију, овај феномен није нов.
Још 2015. године приправник у њујоршком Одјељењу за заштиту животне средине ухапшен је након што је пронађен у канализацији, док су прошле године тројица мушкараца ухапшена након уласка у канализациони систем у Бруклину, наводно у потрази за златом.
„Бог зна шта су тражили. Знам сигурно да ја не бих пузао кроз канализацију Њујорка, али ова тројица су очигледно нешто тражила“, рекао је тадашњи комесар њујоршке полиције Бил Братон новинарима.
Септембарски излет Реверона и Родригеза можда би био посматран само као необична авантура да се није догодио у вријеме када су се свјетски лидери окупљали у Уједињеним нацијама. Неки од њих били су смјештени у луксузним хотелима недалеко од мјеста на којем су двојица мушкараца отишла под земљу.
Брајан Кенеди, адвокат Реверона, одбацио је такве сумње.
„Чини се да ту нема много основа за случај“, рекао је Кенеди за Ен-Би-Си њуз (NBC News).
„Разумијем да је чудно то што је наводно отишао у канализацију. Али нема никакве везе са УН, доласком Нетањахуа или било каквом другом злонамјерном завјером.“
Роб Волејша, портпарол њујоршког Одјељења за заштиту животне средине, раније је за „Гардијан“ рекао да је улазак у канализацију „и незаконит и изузетно опасан“.
„Канализација може да садржи бројне опасности, укључујући отровне и потенцијално смртоносне гасове, нестабилне површине, ризик од поплава и затворене просторе. Из тих разлога грађани никада не би требало да улазе у цијеви, одводе, сливнике, шахтове или испусте“, рекао је Волејша.
Да ли ће људи послушати ова упозорења, остаје да се види, пише Гардијан.
Истог дана када су Реверон и Родригез ухапшени, још тројица мушкараца примијећена су како око 4.30 часова ујутру излазе из канализације у Бенсонхерсту, на југу Бруклина.
Еј-Би-Си 7 Њујорк (ABC7NY) објавио је да је полиција у канализацији пронашла лопату, али су тројица мушкараца успјела да побјегну.
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