Тешка несрећа у БиХ: Аутомобил ударио у камион, па се запалио

Аутор:АТВ редакција
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Тешка саобраћајна несрећа догодила се вечерас на магистралном путу М-17 код Високог, у мјесту Топузово Поље.
Према првим информацијама, у несрећи су учествовали путнички аутомобил и камион. Аутомобил је, под још неутврђеним околностима, ударио у теретно возило, након чега је дошло и до пожара на путничком аутомобилу.
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Једна особа је повријеђена, а за сада није познат степен задобијених повреда.
На фотографијама с мјеста догађаја види се аутомобил чији је предњи дио потпуно уништен, док су на коловозу видљиви трагови пожара.
Због несреће и интервенције надлежних служби саобраћај на овој дионици је блокиран.
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На терену су полиција и друге надлежне службе, а више информација требало би бити познато након завршеног увиђаја.
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