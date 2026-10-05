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Тешка несрећа у БиХ: Аутомобил ударио у камион, па се запалио

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05.10.2026 21:16

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Запалио се аутомобил након удеса код Високог.џ
Фото: YouTube/Screenshot/CrnaHronika

Тешка саобраћајна несрећа догодила се вечерас на магистралном путу М-17 код Високог, у мјесту Топузово Поље.

Према првим информацијама, у несрећи су учествовали путнички аутомобил и камион. Аутомобил је, под још неутврђеним околностима, ударио у теретно возило, након чега је дошло и до пожара на путничком аутомобилу.

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На фотографијама с мјеста догађаја види се аутомобил чији је предњи дио потпуно уништен, док су на коловозу видљиви трагови пожара.

Због несреће и интервенције надлежних служби саобраћај на овој дионици је блокиран.

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На терену су полиција и друге надлежне службе, а више информација требало би бити познато након завршеног увиђаја.

(ЦрнаХроника)

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Тагови :

Високо

Саобраћајна несрећа

увиђај

запалио се аутомобил

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