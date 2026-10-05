Полиција обуставила ваздушни саобраћај на њемачком аеродрому

Аутор:АТВ редакција
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На аеродрому у Штутгарту привремено је био обустављен ваздушни саобраћај због полицијске операције по чијем завршетку је саопштено да више нема опасности.
Савезна полиција и Управа аеродрома у Штутгарту саопштили су да су терминали били привремено блокирани, а долазни и одлазни летови суспендовани.
Ваздушни саобраћај постепено се нормализује и преглед путника је настављен, преноси њемачка ДПА.
Савезна полиција истиче да евакуација значи да сви путници морају поново да прођу прегледе и да ће бити потребно неколико сати да се ситуација у потпуности нормализује.
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