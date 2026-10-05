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Полиција обуставила ваздушни саобраћај на њемачком аеродрому

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05.10.2026 19:32

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Авион је направа за летење чврсте конструкције. Састоји се из тијела , опреме и погона.
Фото: pexels/Michael Pointner

На аеродрому у Штутгарту привремено је био обустављен ваздушни саобраћај због полицијске операције по чијем завршетку је саопштено да више нема опасности.

Савезна полиција и Управа аеродрома у Штутгарту саопштили су да су терминали били привремено блокирани, а долазни и одлазни летови суспендовани.

Ваздушни саобраћај постепено се нормализује и преглед путника је настављен, преноси њемачка ДПА.

Савезна полиција истиче да евакуација значи да сви путници морају поново да прођу прегледе и да ће бити потребно неколико сати да се ситуација у потпуности нормализује.

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Тагови :

Штутгарт

Њемачка

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