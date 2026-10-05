Покренута велика операција: Подигнуто 100 борбених авиона

Аутор:АТВ редакција
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Саудијска коалиција која се бори против побуњеничке групе Хути у Јемену покренула је данас широку ваздушну кампању против побуњеника дуж обале Црвеног мора и на сјеверу земље, саопштио је портпарол коалиције генерал-мајор Турки ел Малики.
Он је рекао да у операцији „Зора Јемена“ учествује око 100 борбених авиона који пружају подршку међународно признатој јеменској влади, као и да је коалиција успоставила „ваздушну заштиту“ изнад стратешког мореуза Баб ел Мандеб и уништила стотине циљева Хута, преноси Гардијан.
Према његовим ријечима, стотине бораца Хута опкољене су у области Дубаб, укључујући тамошњи аеродром, у близини мореуза Баб ел Мандеб, док су поједини припадници те групе покушали да побјегну чамцима преко Црвеног мора.
Снаге познате као Бригаде дивова, које подржавају међународно признату владу, покренуле су данас копнену офанзиву против Хута на источном крилу обалског подручја које су побуњеници заузели током недавног напредовања.
Владине снаге тврде да су пресјекле пут између Моке и Дубаба и да се припадници Хута повлаче из недавно заузетог града Моке, док су становници остали у својим домовима.
Раније тврдње саудијске коалиције о територијалним добицима посљедњих недјеља често су се показале као непотпуне, али снимци који су се појавили у међувремену указују на повлачење Хута дуж обале.
Предсједник Предсједничког савјета Јемена Рашад ел Алими најавио је јуче нову офанзиву, поручивши да је стрпљење према Хутима исцрпљено.
„Данас улазимо у одлучујућу фазу у историји наше нације“, рекао је он.
Ваздушни удари данас су пријављени и у Сани и Саади на сјеверу Јемена, упоришту Хута. На мети су, према наводима, били центри за командовање и контролу, војни кампови и складишта оружја.
Хути, који су заузели Сану 2014. године, посљедњих недјеља брзо напредују дуж западне обале Јемена, стигли су до мореуза Баб ел Мандеб и заузели стратешка острва у том подручју.
Хути су данас демантовали наводе о повлачењу и указали на експлозије у постројењу саудијске нафтне компаније Арамко у Ријаду, наводећи их као доказ да и даље могу да нанесу штету изложеним саудијским нафтним постројењима, а тиме и свјетској економији.
Према наводима, операција је омогућена политичким договором између Саудијске Арабије и Уједињених Арапских Емирата, двије кључне арапске силе које подржавају различите стране у јеменском сукобу. Снаге Бригада дивова, које подржавају УАЕ, координишу операције са саудијским ратним ваздухопловством у нападу према обали.
Бригаде дивова наглашавају да у офанзиви не учествују друге копнене снаге које подржавају владу, а повезане су са Јужним прелазним савјетом (СТЦ), политичком организацијом забрањеном у Јемену због покушаја успостављања сепаратистичке државе на југу.
Сарадња саудијског ратног ваздухопловства и Бригада дивова представља значајан заокрет, будући да је саудијска авијација још у јануару бомбардовала испоруке оружја из УАЕ намијењене снагама које подржава СТЦ.
Саудијски напади тада су довели до повлачења УАЕ из Јемена, распуштања СТЦ-а и одласка његовог лидера Ајдаруса ел Зубаидија у егзил.
Званичници Хута тврдили су да британски борбени авиони подржавају саудијске снаге допуном горива у ваздуху, што је британско Министарство одбране претходно и саопштило.
Сукоби су се наставили док су се високи званичници Пакистана, Турске и Саудијске Арабије састали у Ријаду како би разговарали о подршци која би Саудијској Арабији могла бити потребна у заштити од Хута.
Три земље су недавно склопиле Споразум из Меке о заједничкој одбрани, али за сада није познато на који начин ће он бити примијењен, преноси Танјуг.
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