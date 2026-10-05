Медведев послије дисквалификације: "Осјећао сам се ужасно, покушавам да га нађем"

Аутор:АТВ редакција
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Данил Медведев огласио се послије дисквалификације у полуфиналу Пекинга против Новака Ђоковића и истакао да га много више од самог резултата брине стање гледаоца ког је погодила лоптица.
Инцидент се догодио при вођству Ђоковића од 7:5, 5:3. После једног Новаковог волеја, лопта се вратила ка Медведеву, који ју је ударио према трибинама, након чега је погодила гледаоца у лице.
Рус је недуго затим дисквалификован, али је у микс зони одмах нагласио да је све било потпуно случајно.
"Прије свега, страшно ми је жао гледаоца. Покушавам да ступим у контакт са њим, ако он то жели. Надам се да ћу моћи лично да му се извиним и да видим како је", рекао је Медведев.
Медведев је одбацио било какву намјеру да лоптицу удари из бијеса.
🚨 Daniil Medvedev on disqualification :
"I am terribly sorry. I am trying to get in touch with the spectator to apologize. It was 100% an accident. I did not hit out of anger. I wanted to prevent the ball from going out" https://t.co/7JU9J8wNtT— SK (@Djoko_UTD) October 5, 2026
"Да, била је 100 одсто несрећа. Може да се види да нисам ударио лоптицу из бијеса. Радим доста лоших ствари, али генерално малтретирање лоптица није баш моја ствар."
Објаснио је и шта је покушавао да уради.
"Лопта се враћала ка мени и само сам покушао да је ударим негдје како не би отишла ван терена."
Када је видио да је погодила гледаоца, ситуација га је потпуно погодила.
"Када сам видио шта се догодило, осјећао сам се ужасно, јер мислим да никада нисам био ни близу оваквој ситуацији."
Not the ending we expected 😮
@DjokerNole advances to the Beijing final after Medvedev is defaulted whilst down 5-7 3-5
#ChinaOpen https://t.co/Pae5eNrJ6W— Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2026
Медведев је више пута поновио да му је тренутно најважније здравствено стање особе коју је погодила лоптица.
"Најважније је да се надам да је добро, јер никада не знате шта може да се деси у оваквим ситуацијама."
Додао је да потез није био посљедица фрустрације због пропуштених прилика током меча.
"Може да се види да у том тренутку нема бијеса. Није то била нека посебна фрустрација. Нисам ни ударио јако. Да, погодило га је и стварно ми је страшно жао због тога. Само се надам да је добро."
Рус је поручио и да би волио лично да упозна гледаоца.
"То је најважније. Што се свега осталог тиче, идемо даље. Тренутно сам стварно забринут за њега. Надам се да ћу моћи да га упознам и некако му се одужим."
Медведев је на крају кратко прокоментарисао и Ђоковићеву игру.
"Био је то тежак меч за мене. Играо је веома добро. Имао сам осјећај да игра као у нашим најбољим међусобним мечевима. Имао сам неколико прилика које нисам искористио."
Вјерује и да Новак сада има озбиљну шансу да оде до краја.
"Играо је невјероватно добро. Мислим да има велику шансу у финалу", подвукао је Рус.
(б92)
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