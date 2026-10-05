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Захарова: Људи попут Јегера и Мерца покушавају да увуку Нијемце у сукоб са Русијом

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05.10.2026 17:02

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Марија Захарова
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Људи попут њемачког канцелара Фридриха Мерца и шефа обавјештајне службе БНД Мартина Јегера покушавају да увуку Нијемце у сукоб са Русијом, рекла је данас портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Захарова је указала на Јегерову изјаву како наводно види опасност од насилног сукоба Њемачке и Русије.

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- Људи попут Јегера под командом Мерца покушавају да увуку Нијемце у нову рунду сукоба са Русијом - нагласила је Захарова, преноси ТАСС.

Јегер је нешто раније упозорио да постоји ризик од директног сукоба са Русијом јер је Кремљ "ескалирао свој скривени рат са Берлином и врши све бруталније ударе на Украјину".

(Срна)

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Тагови :

Марија Захарова

Русија

Фридрих Мерц

Мартин Јегер

Њемачка

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