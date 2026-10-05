Захарова: Људи попут Јегера и Мерца покушавају да увуку Нијемце у сукоб са Русијом

Аутор:АТВ редакција
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Људи попут њемачког канцелара Фридриха Мерца и шефа обавјештајне службе БНД Мартина Јегера покушавају да увуку Нијемце у сукоб са Русијом, рекла је данас портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Захарова је указала на Јегерову изјаву како наводно види опасност од насилног сукоба Њемачке и Русије.
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- Људи попут Јегера под командом Мерца покушавају да увуку Нијемце у нову рунду сукоба са Русијом - нагласила је Захарова, преноси ТАСС.
Јегер је нешто раније упозорио да постоји ризик од директног сукоба са Русијом јер је Кремљ "ескалирао свој скривени рат са Берлином и врши све бруталније ударе на Украјину".
(Срна)
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