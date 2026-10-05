Хаос у Француској: Демонстранти запалили капију школе, стотину ученика блокирано

Аутор:АТВ редакција
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Демонстранти су запалили капију комплекса стручне средње школе "Никола Луј Воклен" у Паризу, усљед чега је око стотину ученика остало блокирано у комплексу без могућности да изађе, јавио је медијски сервис БФМТВ.
Особље школе покушало је да угаси ватру прије доласка ватрогасаца и полиције, а демонстранти су разбијали стакло на улазу у комплекс.
Према ријечима чланова особља, демонстранти нису спремни за разговор и гађали су ватрогасце и полицајце пиротехничким средствима.
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Неименовани очевидац истакао је да су демонстранти, вјероватно, употријебили запаљиву течност како би запалили ватру и три пута су покушавали да запале зграду.
БФМТВ наводи да су ученици и запослени у школи евакуисани прије 10.00 часова јутрос.
(Срна)
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