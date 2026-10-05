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Хаос у Француској: Демонстранти запалили капију школе, стотину ученика блокирано

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05.10.2026 15:57

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Полицајци стоје испред запаљеног смећа док се суочавају са студентима током протеста због недостатка средстава у школама, у Паризу, у петак, 2. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Aurelien Morissard

Демонстранти су запалили капију комплекса стручне средње школе "Никола Луј Воклен" у Паризу, усљед чега је око стотину ученика остало блокирано у комплексу без могућности да изађе, јавио је медијски сервис БФМТВ.

Особље школе покушало је да угаси ватру прије доласка ватрогасаца и полиције, а демонстранти су разбијали стакло на улазу у комплекс.

Према ријечима чланова особља, демонстранти нису спремни за разговор и гађали су ватрогасце и полицајце пиротехничким средствима.

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Неименовани очевидац истакао је да су демонстранти, вјероватно, употријебили запаљиву течност како би запалили ватру и три пута су покушавали да запале зграду.

БФМТВ наводи да су ученици и запослени у школи евакуисани прије 10.00 часова јутрос.

(Срна)

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Тагови :

Француска

Протести

ученици

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