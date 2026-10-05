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Нестала власница познатог клуба у Бечу: Петри (39) се од суботе губи сваки траг

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05.10.2026 14:21

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Нестала власница познатог клуба у Бечу: Петри (39) се од суботе губи сваки траг
Фото: Envato/travelarium

Петра Р. (39), власница популарног бечког клуба Бетелалм у Бечу нестала је и њена породица апелује на све који имају било какву информацију да се јави.

Она је последњи пут виђена у улици Кернтнер у првом бечком округу. Петра је висока између 160 и 165 центиметара и има тамносмеђу косу.

Њени рођаци сада дијеле флајере по граду и објављују њене фотографије у нади да ће им неко помоћи да је пронађу.

Петра Р. је нестала у суботу.

Нестала власница познатог клуба у Бечу
Нестала власница познатог клуба у Бечу
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Бетелалм је познати клуб у Бечу чији ентеријер подсјећа на алпску колибу.

Отворен је 2008. године и веома је популарно мјесто за ноћни излазак у Бечу.

(Телеграф)

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Тагови :

Нестанак

Беч

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