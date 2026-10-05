Нестала власница познатог клуба у Бечу: Петри (39) се од суботе губи сваки траг

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Петра Р. (39), власница популарног бечког клуба Бетелалм у Бечу нестала је и њена породица апелује на све који имају било какву информацију да се јави.
Она је последњи пут виђена у улици Кернтнер у првом бечком округу. Петра је висока између 160 и 165 центиметара и има тамносмеђу косу.
Њени рођаци сада дијеле флајере по граду и објављују њене фотографије у нади да ће им неко помоћи да је пронађу.
Петра Р. је нестала у суботу.
Бетелалм је познати клуб у Бечу чији ентеријер подсјећа на алпску колибу.
Отворен је 2008. године и веома је популарно мјесто за ноћни излазак у Бечу.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму