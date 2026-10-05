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Није гласала за себе: Кандидаткиња у бањалучкој изборној јединици уписала нулу

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05.10.2026 15:32

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Бирачко мјесто, Крупа на Уни. Избори 2026.
Фото: Срна

Док се сумирају резултати парламентарних избора одржаних у недјељу, сваког тренутка пристижу и занимљиви подаци.

Један од тих података је и да једна кандидаткиња за Народну скупштину из Изборне јединице 3 није гласала ни сама за себе.

Бар се то закључује на 93,94 одсто пребројаних гласова.

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Ријеч је о Тијани Верначки из Странке Живот која за сада нема ниједан глас.

Иако је остало да се утврде резултати са још 25 бирачких мјеста и промјене су свакако могуће, овај податак је и те како занимљив.

Ни други из странке се нису исказали

Листа ове странке доноси још неколико занимљивих детаља, па тако колега Татјане Верначки Синиша Јефтенић има свега један глас.

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По свега два гласа са ове листе освојило је чак пет кандидата - Драгана Пеликан, Драган Кнежевић, Звездана Шормаз, Борислав Штркић и Миодраг Лазић.

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Тагови :

Избори 2026

Резултати избора 2026

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