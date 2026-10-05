Није гласала за себе: Кандидаткиња у бањалучкој изборној јединици уписала нулу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Док се сумирају резултати парламентарних избора одржаних у недјељу, сваког тренутка пристижу и занимљиви подаци.
Један од тих података је и да једна кандидаткиња за Народну скупштину из Изборне јединице 3 није гласала ни сама за себе.
Бар се то закључује на 93,94 одсто пребројаних гласова.
БиХ
Ово су имена директно изабраних посланика у Парламент ФБиХ
Ријеч је о Тијани Верначки из Странке Живот која за сада нема ниједан глас.
Иако је остало да се утврде резултати са још 25 бирачких мјеста и промјене су свакако могуће, овај податак је и те како занимљив.
Листа ове странке доноси још неколико занимљивих детаља, па тако колега Татјане Верначки Синиша Јефтенић има свега један глас.
Република Српска
Колико су партије добиле мандата: Најубједљивија побједа СНСД, СДС изгубио титулу
По свега два гласа са ове листе освојило је чак пет кандидата - Драгана Пеликан, Драган Кнежевић, Звездана Шормаз, Борислав Штркић и Миодраг Лазић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч2
Република Српска
4 ч2
Република Српска
4 ч3
Република Српска
4 ч7
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму