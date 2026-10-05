Ово су имена директно изабраних посланика у Парламент ФБиХ

Аутор:АТВ редакција
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Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине састоји се од укупно 98 посланика. Од тог броја 73 посланика је изабрано директно док ће 25 ући кроз компензационе листе. У наставку доносимо имена директно изабраних посланика.
Према резултатима избора, подсјећамо, СДА ће имати 32 мандата (7 компензацијских), СДП 16 (4 компензације), Коалиција око ХДЗ-а 14 (3 компензације), Странка за БиХ 9 (3 компензације), Коалиција око Народа и правде 7 (3 компензације), Демократска фронта 6 (2 компензације), Наша странка 4 (2 компензације), Коалиција НЕС, ПДА, Напријед 4 (1 компензацијски), Коалиција око ХДЗ 1990 три мандата, ПОМАК један мандат, ХНП један мандат и Босанскохерцеговачка иницијатива- Касумовић Фуад један мандат.
У наставку доносимо имена директно изабраних посланика испред свих странака:
СДА: Нијаз Хушић, Хамдија Абдић, Бисенија Мушединовић, Рахим Гаџић, Индира Омерагић, Ирфан Халилагић, Един Викало, Бего Гутић, Хасиба Куртић, Незир Пивић, Суад Хускић, Емира Дрна-Чичеклић, Мирза Ганић, Мирза Мушија, Селма Хушић, Аднан Ефендић, Лејла Чомор, Алија Јусић, Мујо Трако, Алиса Карахоџић, Нисвет Хрњић, Кенан Греда, Харис Шабановић, Един Смајић, Себија Изетбеговић.
НЕС, ПДА, Напријед: Нермин Огрешевић, Џенита Муртагић, Елзина Пирић.
СДП: Армин Халитовић, Нихад Крајиновић, Ведран Лакић, Ведрана Петровић, Нусрет Мамић, Елвир Карабајић, Исо Делибашић, Дамир Машић, Бесим Белегић, Деала Бећировић Хелез, Лана Прлић, Игор Стојановић.
Помак: Шухрет Фазлић.
Странка за БиХ: Хамдија Липовача, Хасан Ханџић, Харис Гудић, Едина Габела, Рамиз Меша, Алмир Бећаревић.
Демократска фронта: Армин Зулић, Алма Кратина, Деннис Гратз, Мустафа Табаковић.
ХДЗ БИХ, ХСС СР, ХСП БИХ, ХКДУ, ХСП АС, ХДУ, ХСП ХБ, ХРАСТ: Мијо Матановић, Горан Јукић, Лидија Брадара, Илија Накић, Марија Бухач, Кристина Шимовић, Андријана Катић, Славен Зељко, Тони Краљевић, Франка Леко, Томислав Кришто.
Народ и правда: Мустафа Шакић, Адмир Чавалић, Елведин Окерић, Ријад Коњхоџић.
Наша странка: Амра Надаревић Воденчаревић, Един Форто.
БХИ - Касумовић Фуад: Елмин Шабановић.
КОАЛИЦИЈА ХДЗ 1990, ХРС, ХДС И ХСС: Славен Рагуж, Анте Павковић, Анте Јурчевић.
ХНП: Петар Галић.
Додатних 25 имена ће бити одлучено према компензацијским листама које су раније достављене Централној изборној комисији. До промјена у саставу ће доћи и зато што ће одређени број посланика ући у извршну власт, преноси Кликс.
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