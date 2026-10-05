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Миловановић: Човјек који у годину дана три пута изгуби даје себи за право да искључује из СДС-а

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05.10.2026 16:24

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Миловановић: Човјек који у годину дана три пута изгуби даје себи за право да искључује из СДС-а

Мирослав Миловановић, функционер СНСД-а из Бијељине, огласио се након што је предсједник СДС-а Бранко Блануша искључио Љубишу Петровића из странке.

Миловановић је поручио да није Петровићев фан, али је јасно указао да Блануша, човјек који је нанизао неуспјехе за кратко вријеме, не би требало да има право да искључује некога из странке.

"Нисам фан Љубише Петровића, чак смо и на суду завршили два пута, али Блануша који је у години дана три пута изгубио изборе дао себи за право да искључује умјесто да поднесе оставку", написао је Миловановић на мрежи Икс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Мирослав Миловановић

Бранко Блануша

Љубиша Петровић

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