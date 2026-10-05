Тотални хаос у СДС-у, Пандуревић оплела по Блануши: Говорили смо да ћеш изгубити, ти си рекао "па шта"

Аутор:АТВ редакција
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Наставља се хаос у СДС-у након дебакла којег су доживјели на изборима. Оба кандидата (Бранко Блануша и Маринко Божоивћ) су им доживјела тешке поразе, а из странке је избачен градоначелник Бијељине.
Након што је лидер СДС-а Бранко Блануша искључио Љубишу Петровића из чланства, члан Предсједништва ове странке Александра Пандуревић га је жестоко напала.
Република Српска
Љубиша Петровић искључен из СДС-а!
Пандуревић се упитала је ли Блануша на састанку са Милорадом Додиком прије избора договорио искључење Петровића.
"Бланушина одлука о искључењу Љубише Петровића из СДС-а је нестатутарна, јер те одлуке дефинише Правилник о дисциплинској одговорности који никада није донесен. Бранко Блануша је морао да поднесе оставку након што је изгубио у трци за предсједника Републике Српске. Овакав резултат СДС-а је срамотан. Блануша је након избора морао да поднесе оставку као што су то својевремено урадили Младен Босић и Вукота Говедарица. Оставка је знак моралне одговорности. Странка која је у расулу нема луксуз да се рјешава човјека који има највећу подршку у народу", рекла је Пандуревић.
Сматра да Блануша жели да закуца посљедњи ексер у сандук у којем лежи СДС.
"Члан сам СДС-а од 1992. године и много сам дуже у овој странци него Бранко Блануша. Не знам само да ли је и ово искључење Љубише Петровића договорено на састанку код Милорада Додика. Сад може и мене нестатутарно да искључи. Сви у Градском одбору СДС-а у Бијељини смо уз Љубишу Петровића", рекла је.
Каже да је Градски одбор СДС Бијељина у четири наврата писао Блануши да ће изгубити изборе и савјетовали га шта да уради, али да он није хтио да их послуша.
"Само нам је рекао: Па шта и да изгубим, ја имам катедру", рекла је.
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