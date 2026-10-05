Срушила се летјелица са 32 особе: У току акција спасавања

Аутор:АТВ редакција
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Нигеријска војна летјелица са 32 особе срушила се недалеко од поморске базе у држави Ондо на југозападу Нигерије, изјавио је данас министар ваздухопловства Фестус Кејамо.
Летјелица у којој је било 25 путника и седам чланова посаде била је на путу ка Лагосу.
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Кејамо је навео да је контрола лета изгубила контакт са пилотима и да нису успјели да поново успоставе комуникацију.
"Олупина је касније пронађена недалеко од поморске базе у приобалном граду Игбокода. У току је операција претраге и спасавања", рекао је Кејамо.
(Срна)
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