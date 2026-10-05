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Срушила се летјелица са 32 особе: У току акција спасавања

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05.10.2026 17:17

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Поглед спреда на стари авион с елисом на аеродрому.
Фото: Hilmi Işılak/Pexels

Нигеријска војна летјелица са 32 особе срушила се недалеко од поморске базе у држави Ондо на југозападу Нигерије, изјавио је данас министар ваздухопловства Фестус Кејамо.

Летјелица у којој је било 25 путника и седам чланова посаде била је на путу ка Лагосу.

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Кејамо је навео да је контрола лета изгубила контакт са пилотима и да нису успјели да поново успоставе комуникацију.

"Олупина је касније пронађена недалеко од поморске базе у приобалном граду Игбокода. У току је операција претраге и спасавања", рекао је Кејамо.

(Срна)

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Тагови :

Нигерија

срушила се летјелица

спасавање

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