Наоружајте се стрпљењем: "Километарске" колоне у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Километарске колоне возила данас су поново забиљежене на улицама Бањалуке.
Непрегледне колоне могу се видјети у готово свим градским насељима
Огромне гужве забиљежене су у правцу од Кампуса поред дворане "Борик" према центру. Такође, огромне колоне возила су и на потезу од Тениског центра према насељу Борик.
Из Ауто-мото савеза Републике Српске моле возаче за опрез и стрпљење.
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