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Наоружајте се стрпљењем: "Километарске" колоне у Бањалуци

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05.10.2026 17:47

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Саобраћај у Бањалуци
Фото: ATV

Километарске колоне возила данас су поново забиљежене на улицама Бањалуке.

Непрегледне колоне могу се видјети у готово свим градским насељима

Огромне гужве забиљежене су у правцу од Кампуса поред дворане "Борик" према центру. Такође, огромне колоне возила су и на потезу од Тениског центра према насељу Борик.

Из Ауто-мото савеза Републике Српске моле возаче за опрез и стрпљење.

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Тагови :

Бања Лука

саобраћај

гужва у саобраћају

Колоне возила

Ауто-мото савез Републике Српске

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