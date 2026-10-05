Малинић за АТВ: На четири бирачка мјеста у Бањалуци била дужа кашњења

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Градске изборне комисије (ГИК) Бањалука Дубравко Малинић истакао је да је у Бањалуци гласала 101.312 бирача и није било већих проблема осим јутарњих проблема због нефункционисања једног дијела скенера којима су скенирани гласачки листићи.
"На четири бирачка мјеста су била дужа кашњења, а онда и током читавог дана су на неким бирачким мјестима су скенери на кратко престајали да скенирају гласачке листиће, али те паузе нису биле нешто значајне", истакао је Малинић.
Он је додао да је гласање на већини бирачких мјеста завршено у 19 или минут послије 19 часова, а на четири бирачких мјеста је продужено због кашњења приликом отварања и посљедње бирачко мјесто у Основној школи "Милош Црњански" је затворено у 22 сата.
"Задовољни смо осим тих мањих проблема са технологијама, али смо неких сат и по послије затварања бирачких мјеста имали прве резултате и смањен тј притисак на изборну администрацију да што прије објавимо изборне резултате", истакао је Малинић.
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Додао је да у Бањалуци није било значајнијих проблема.
"Ја се захваљујем грађанима што су испоштовали јучерашњи дан. Бирачки одбори су након затварања бирачких мјеста избројали резултате и ми смо током ноћи успјели запримити материјал са бирачким мјеста. Запримили смо материјал до неких раних јутарњих сати, негдје око 6:30 минута смо запримили материјал са посљедњег бирачког мјеста", истиче Малинић.
Додаје да се ту не завршава посао.
"Ми тај материјал треба да допремимо у главни центар та бројање у Сарајеву, имамо још доста посла док се процес не оконча", истакао је Малинић.
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