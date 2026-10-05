Ретроградна Венера враћа старе љубави: Емотивни ролеркостер до 14. новембра

Аутор:АТВ редакција
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Пред нама је период који би, према астролошким тумачењима, могао да узбурка љубавне односе, пробуди старе емоције и натјера многе да се суоче с оним што су дуго избјегавали.
Венера, планета која се у астрологији повезује с љубављу, љепотом, задовољством и финансијама, кренула је ретроградно 3. октобра. Најприје се креће кроз знак Шкорпије, а потом се враћа у Вагу, док се њен директан ход очекује 14. новембра.
Овај астролошки период симболично отвара врата старим причама. Некима би се могли јавити бивши партнери, док ће други почети да преиспитују односе у којима се већ дуго не осјећају испуњено. Питања повјерења, љубоморе, привлачности и емотивне сигурности могла би доћи у први план.
Ретроградна Венера често се повезује с повратком неријешених љубавних прича. Неочекивана порука, сусрет с некадашњом љубави или разговор који је одавно требало обавити могли би покренути лавину осјећања.
Ипак, повратак бившег партнера не мора значити и нови почетак. Понекад је потребно поново се суочити с прошлошћу како бисмо схватили зашто одређени однос није успио и шта више не желимо да понављамо.
За парове који су већ у вези ово може бити вријеме преиспитивања. Потиснуте замјерке, неизговорене жеље и неравнотежа у односу могли би изаћи на површину. Искрени разговори и спремност да се саслуша друга страна могли би бити важнији од импулсивних одлука.
Пошто ретроградна Венера започиње кретање у Шкорпији, нагласак је на интензивним емоцијама, повјерењу, љубомори и блискости.
Површни односи могли би бити стављени на пробу, док би они који имају чврсте темеље могли добити прилику за дубље повезивање.
Њен повратак у Вагу усмјерава пажњу на равнотежу у партнерству, компромис и питање да ли обје стране улажу подједнак труд. Неки ће покушати да поправе однос, док ће други схватити да више не желе да пристају на оно што их чини несрећним.
Венера се не повезује само с љубављу већ и с материјалним вриједностима, трошењем и осјећајем личне вриједности.
Зато овај период, према астролошкој симболици, може подстаћи преиспитивање финансијских навика, заједничких трошкова и одлука донесених из жеље да импресионирамо друге.
Умјесто наглих потеза, нагласак би требало да буде на промишљању и сагледавању онога што нам заиста доноси задовољство и сигурност.
Ретроградна Венера не значи да ће сваки однос проћи кроз кризу нити да ће се свима вратити бивша љубав. Ипак, овај период може послужити као симболичан подсјетник да се запитамо шта желимо од љубави, колико дајемо и да ли добијамо оно што нам је потребно.
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