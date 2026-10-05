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Француска и Њемачка захтијевају од ЕУ нови механизам

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05.10.2026 20:00

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Француска и Њемачка захтијевају од ЕУ нови механизам

Француска и Њемачка предложиле су да Европска унија уведе нови механизам за брзо дјеловање против земаља које економским мјерама штете европском блоку.

Њемачки званичници навели су да је ЕУ потребан механизам једнако снажан као америчке царине уведене на основу "Члана 301" или кинеска ограничења извоза кључних минерала, пренио је Ројтерс.

Нова мјера не би била усмјерена против одређене земље, већ би обухватила проблеме попут "дампинга", широко распрострањених субвенција и ограничења конвертибилности валута.

У француско-њемачком документу, објављеном 10 дана прије самита ЕУ у Бриселу на којем ће лидери разговарати о трговинским неравнотежама са Кином, наводи се да "системски и упорни поремећаји на тржишту" угрожавају европску економију, посебно индустријску базу, и доводе до великог губитка радних мјеста.

Париз и Берлин сматрају да ЕУ мора брже и ефикасније да користи постојеће инструменте трговинске заштите, уз више истрага и шири приступ који би обухватио читаве секторе.

Двије земље су позвале Европску комисију да што пре предложи и два нова инструмента.

Први би имао за циљ смањење зависности компанија од једног извора снабдијевања кључним ресурсима, док би други ограничио приступ јединственом тржишту земљама које политичким или економским средствима нарушавају услове фер тржишног надметања.

Према документу, Европска комисија би требало да буде у могућности да брзо активира нове мјере, што би, према њемачким званичницима, могло да значи рок од свега неколико дана.

За усвајање новог инструмента ипак би било потребно одобрење држава чланица и Европског парламента.

Савјетник француског председника рекао је да је хитно потребно да ЕУ предузме мере и оцијенио да су трговинске неравнотеже са појединим партнерима постале неодрживе.

"Француска и Њемачка су веома заинтересоване да се стане на крај наивности у трговини", рекао је он.

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Тагови :

Француска

Њемачка

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