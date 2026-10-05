"УБРЗАНО СЕ ШИРИ ИНТЕРНЕТОМ" Аналитичари упозоравају на пораст језивог садржаја генерисаног уз помоћ АИ

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Материјал са сексуалним злостављањем дјеце генерисан вјештачком интелигенцијом убрзано се шири интернетом, а количина илегалног садржаја анализираног ове године већ је премашила укупан број забиљежен током 2025. године.
Аналитичари Фондације за надзор интернета (Internet Watch Foundation – IWF) пронашли су више фотореалистичног материјала са сексуалним злостављањем дјеце током прве половине 2026. него током цијеле претходне године.
IWF, организација са сједиштем у Великој Британији која прати овакав садржај широм свијета, саопштила је да је анализирала 6.310 слика генерисаних вјештачком интелигенцијом које испуњавају законску дефиницију материјала са сексуалним злостављањем дјеце.
То је 40 одсто више у односу на више од 4.500 таквих слика забиљежених током цијеле прошле године.
Број случајева сексуалног злостављања дјеце приказаног помоћу вјештачке интелигенције расте већ неколико година, уз посебно велики пораст видео-снимака. Најновији подаци IWF-а, међутим, односе се само на фотографије.
Већина слика које су анализирали стручњаци приказивала је дјевојчице, као и дјецу узраста од седам до 13 година.
IWF сматра да ови подаци додатно указују на потребу за новим законским регулисањем вјештачке интелигенције.
Британска влада Ендија Бернама за сада није наговијестила да ће ускоро представити нови закон посебно посвећен овој технологији.
Британски министар за вјештачку интелигенцију Канишка Нарајан изјавио је да, када је ријеч о новим прописима, „ништа није искључено“, али да ће главно питање за сваки законски приједлог бити: „Да ли ће британски грађани због тога бити безбједнији?“
Хана Свирски, директорка за јавне политике у IWF-у, подржала је позиве парламентараца за „обавезујуће законодавство о вјештачкој интелигенцији“, којим би компаније биле приморане да развијају безбједније моделе.
„Технолошке компаније имају обавезу да направе алате који не могу да буду злоупотријебљени на овај начин“, рекла је она.
„Овај проблем створила је технологија, а компаније морају да праве алате који су безбједни већ по свом дизајну.“
Материјал са сексуалним злостављањем дјеце генерисан вјештачком интелигенцијом незаконит је у Великој Британији, а влада је забранила и прилагођавање модела вјештачке интелигенције ради стварања таквог садржаја, као и дистрибуцију таквих модела другим особама.
Развијање модела направљеног с намјером да производи хиперреалистичан материјал са сексуалним злостављањем дјеце може бити кажњено затворском казном до пет година.
„Британски закон је јасан – материјал са сексуалним злостављањем дјеце незаконит је без обзира на то да ли је генерисан вјештачком интелигенцијом или не. Идемо и корак даље забраном модела вјештачке интелигенције који се користе за стварање оваквог материјала и производе узнемирујуће, хиперреалистичне слике које често садрже лик стварне дјеце“, рекао је портпарол владе.
Вјештачка интелигенција омогућила је и сексуалним предаторима на интернету да праве експлицитне лажне фотографије стварне дјеце.
Сервис „Репорт Ремув“ (Report Remove), који помаже у спречавању појављивања интимних фотографија на интернету, примио је 420 пријава дјеце због њихових фотографија за које су вјеровали да су лажиране или измијењене тако да изгледају експлицитно.
Број таквих пријава већ је премашио укупан број из 2025. године, када их је било 397.
Злоупотреба алата вјештачке интелигенције за прављење оваквог садржаја навела је британску Националну агенцију за борбу против криминала и IWF да позову родитеље и старатеље да фотографије своје дјеце не објављују јавно на друштвеним мрежама.
Родитељима се савјетује да своје профиле на друштвеним мрежама поставе као приватне или да фотографије дјеце дијеле искључиво са ограниченом групом блиских пријатеља.
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