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Полиција рашчистила мигрантски камп у Сеути

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05.10.2026 19:16

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Мигрант који је из Марока прешао у Шпанију моли се на плажи у шпанској енклави Цеути, у недјељу, 2. августа 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Bernat Armangue

Шпанска полиција данас је уз помоћ војске рашчистила мигрантски камп у Сеути одакле је склоњено око 3.000 миграната који су од краја јула ту били настањени.

Према писању шпанског дневника "Ел Фаро", уклоњени су сви мигранти који су били настањени у импровизованим склоништима на плажи Трамполин.

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"Мигранти су аутобусима одвезени до граничног прелаза Тарахал, гдје им је дат избор добровољног повратка у Мароко или регистрација да би били смјештени у шаторски камп. Многи не желе да се региструју или да оду у кампове јер се плаше да ће тако лакше бити депортовани у Мароко", наводи шпанска медијска кућа "РТВЕ".

Мигранти вјерују да ће прикупљањем њихових биометричких података бити олакшана њихова идентификација и да би, ако успију да дођу до копненог дијела Шпаније или неке друге чланице ЕУ могли бити депортовани у матичну или државу у којој су прво регистровани.

"РТВЕ" јавља да је првог дана операције чишћења кампа 600 Мароканаца добровољно напустило Сеуту, а да је другог дана око 3.500 побјегло је у оближње шуме.

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Шпанска Влада је саопштила да је 30. и 31. јула до 80.000 миграната стигло у Сеуту из Марока. Већина је враћена али их је више хиљада остало у шпанској енклави.

(Срна)

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Тагови :

Шпанија

Сеута

Мигранти

Мигрантска криза у Сеути

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