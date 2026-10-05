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Вртоглавица није увијек безазлена: Ево када је вријеме да се јавите љекару

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05.10.2026 19:52

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Жена се држи за главу.
Фото: Pexels/Andrea Piacquadio

Вртоглавица при устајању углавном није разлог за бригу. Др Доналд Грант наводи да вртоглавица при устајању може да буде уобичајена реакција на пад крвног притиска, због чега мозак накратко добија мањи доток крви.

Ортостатска (постурална) хипотензија одређује се као нагли пад крвног притиска приликом устајања из сједећег или лежећег положаја, посебно послије дугог стајања или сједења. У року од три минута приликом усправљања из сједећег или лежећег положаја долази до пада систолног (горњег) крвног притиска за 20 ммХг или дијастолног (доњег) за 10 ммХг.

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Замагљен вид, општа слабост

Овај нагли пад крвног притиска праћен је и замагљеним видом, општом слабошћу, конфузијом и мучнином, појашњава доктор.

Британски НХС наводи да је важно јавити се љекару уколико се симптоми ниског крвног притиска, попут вртоглавице и несвјестице, понављају.

Постоје ли и други узроци?

- Вртоглавица може да буде посљедица и дехидратације, зато је, посебно када је топло вријеме, важно да уносимо довољно течности сваког дана - рекао је др Грант. Колика би требало да буде количина течности зависи од година, здравственог стања и временских прилика, а генерално се препоручује шест до осам чаша течности дневно.

Др Грант додаје да до непријатне вртоглавице при устајању могу да доведу и одређени лијекови и постојећа здравствена стања, као што су анемија, дијабетес и кардиоваскуларне болести.

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Када би требало да се јавимо љекару?

- Ако се вртоглавица јавља редовно или се нагло погорша, потребно је хитно потражити медицинску помоћ - каже др Грант.

Генерално, савјетује се да се љекару обратимо ако се вртоглавица или вертиго стално враћају или дуго трају, као и ако се појаве тешкоће са слухом или говором.

Љекару би требало да се јавимо и уколико имамо тинитус (зујање у ушима), дупли или замагљен вид, утрнулост или слабост лица, руку или ногу. Преглед је потребан и код промјене пулса, несвјестице, главобоље или мучнине, наводи британска здравствена служба.

(Курир)

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Тагови :

Вртоглавица

здравље

љекари

висок притисак

низак крвни притисак

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