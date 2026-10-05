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Кћерка Саше Поповића одустала од факултета: Ево чиме се бави

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05.10.2026 18:53

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Александра Поповић, кћерка Саше Поповића.
Фото: YouTube/Screenshot/Grand

Иако је насљедница једног од најбогатијих и најутицајнијих људи на домаћој естрадној сцени, Саше Поповића и пјевачице Сузане Јовановић, Александра важи за најскромнију дјевојку међу дјецом познатих личности.

Александра је одлучила да сама гради свој пут. Напустила је два факултета, завршила курс за маникир и почела самостално да зарађује.

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Иако су многи очекивали да ће Сашина и Сузанина кћерка кренути путем естраде, медија или менаџмента, Александра је имала потпуно другачије планове. Упркос томе што је уписала високе школе, убрзо је схватила да то није њен позив.

"Александра је креативна дјевојка и има немирне прсте. Студирала је чак два факултета, али је оба напустила јер се једноставно тражила и можда се још увијек тражи. Завршила је курс за нокте, маникир и морам да се похвалим да мени ради нокте. Пјева у купатилу за своју душу, умјетничка је душа и има нешто у тим прстићима", открила је својевремено њена мајка Сузана Јовановић.

Александра је своју прву зараду остварила управо радећи маникир у стану, гдје је услуге наплаћивала скромних 20 евра, а прва муштерија и модел била јој је управо мајка, додаје Сузана.

Ручна израда уникатног накита

Након што је овладала свијетом козметике, Поповићева насљедница одлучила је да направи корак даље и уновчи своју умјетничку страну. На друштвеним мрежама недавно се похвалила новим приватним бизнисом, ручном израдом и дизајнирањем уникатног накита од правих кристала и минерала.

На њеном профилу могу се видјети детаљи креативног процеса, гдје од аметиста, целестина и селенита ствара уникатан накит, показујући да не жели да седи скрштених руку нити да зависи од очевог имена.

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"Све смо им обезбиједили, али они нису тражили ништа"

Покојни Саша Поповић у више наврата је са поносом истицао колико су његова дјеца скромна и приземна, упркос томе што им је заједно са супругом осигурао кров над главом и финансијску стабилност.

"Сузана и ја смо кћерки и сину купили станове, локале и гаражна мјеста, обезбиједили смо их. Важно нам је да будемо близу. Опремили смо им станове, то им је био најљепши поклон. Заиста су скромни, нису ни ово тражили, то је била наша жеља", говорио је Поповић.

И поред тога што је имовински обезбијеђена за цијели живот, Александра Поповић из дана у дан доказује да јој је самосталност и скромност на првом мјесту, упркос богатству, због чега је побрала бројне симпатије и похвале јавности.

(Блиц)

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Тагови :

Саша Поповић

Сузана Јовановић

естрада

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