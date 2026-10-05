Logo

Сазнао да му је бивша прославила годину дана везе 10 мјесеци након њиховог раскида: 'Не постоји ријеч..'

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.10.2026 19:30

Коментари:

0
Сазнао да му је бивша прославила годину дана везе 10 мјесеци након њиховог раскида: 'Не постоји ријеч..'
Фото: Pixabay

Разлаз након дугогодишње везе сам по себи представља тежи животни ударац, али за једног младог момка из Србије, јучерашњи дан донио је сазнање које пркоси не само основној математици, већ и сваком осјећају за лојалност и искреност.

Наиме, његов петогодишњи емотивни однос званично је окончан 1. децембра прошле године, када је дјевојка одлучила да стави тачку на њихову заједничку причу. Иако је период након раскида сам по себи био изазован, прави хладан туш услиједио је тек јуче.

илу-алкохол-21052026

Регион

Малољетнику послужили алкохол, па завршио у болници

Момак је сасвим случајно сазнао да је његова бивша партнерка прославила прву годишњицу везе са новим дечком тачно 4. октобра.

Једноставном рачуница долази се до поражавајуће чињенице: док су у октобру и новембру прошле године још увијек били у званичној петогодишњој вези, друга прича је већ увелико трајала и градила се иза његових леђа.

"Управо сам сазнао да је моја бивша дјевојка, која је 1. децембра прошле године раскинула нашу петогодишњу везу, јуче прославила годину дана везе са новим дечком. Не постоји ријеч која може да опише како се осјећам", написао је овај момак на друштвеној мрежи X.

Његова објава прикупила је стотине хиљада прегледа и стотине коментара подршке људи који су се саосјећали са његовом ситуацијом или дијелили слична искуства.

Многи корисници покушали су да му пруже утјеху и удијели ријечи подршке:

"Имам потребу да ти се обратим иако се не познајемо, јер то што си управо написао је слично ономе што се мени десило прије 10-ак година," написао је један корисник. "Из ове перспективе, могу ти рећи да све то дође на своје. Само се не бој. Све ће то бити добро."

Александра Поповић

Сцена

Кћерка Саше Поповића одустала од факултета: Ево чиме се бави

Други су скренули пажњу на то да је ово заправо његова побједа, иако тренутно тако не дјелује: "Осјећај се премоћно јер си ти на добитку свакако што те је Бог склонио од такве особе. Сваки неуспјех је шанса да се нова врата отворе и да нешто ново и боље уђе у живот."

Неколицина је понудила и дозу црног хумора: "И ти треба да славиш и да честиташ човјеку јер те је спасио."

Стручњаци за партнерске односе често истичу да је сазнање о двоструком животу партнера један од најтежих облика емотивне издаје, јер не руши само садашњост, већ ретроактивно мијења и скрнави све лијепе успомене из прошлости.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

превара

љубавне везе

раскид везе

Коментари (0)

Прочитајте више

Пресушила ријека Морача у Црној Гори.

Регион

Пресушила ријека Морача у Црној Гори: Угинуле рибе остале међу камењем

4 ч

0
Масажа тјемена за бржи раст косе: Потребно је само 5 минута дневно

Савјети

Масажа тјемена за бржи раст косе: Потребно је само 5 минута дневно

4 ч

0
Вјештачка интелигенција (ВИ) је способност рачунарских система и машина да опонашају људске функције попут размишљања, учења, рјешавања проблема и доношења одлука

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција написала наставак чувеног романа

4 ч

0
Шокиран сам: Прве ријечи Ђоковића након дисквалификације Медведева

Тенис

Шокиран сам: Прве ријечи Ђоковића након дисквалификације Медведева

5 ч

0

Више из рубрике

Интима љубав и секс сексуалне фантазије веза брак партнери

Љубав и секс

Како обновити страст у дугој вези?

3 д

0
Ана и Тери

Љубав и секс

Вјеровала да је добила обични поклон од дечка, а онда је услиједио шок

4 д

0
Љубав

Љубав и секс

Жене откриле шта их више привлачи: Брада или глатко лице?

4 д

0
Ко теже подноси превару - мушкарци или жене?

Љубав и секс

Ко теже подноси превару - мушкарци или жене?

1 седм

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

55

Зашто је добро појести банану пола сата прије спавања?

22

52

Марко страдао у слијетању аута: Ово је младић погинуо у језивој несрећи

22

45

Пет умрлих од оспица, више од хиљаду заражених

22

39

Протести ученика проширили се на Белгију: Ухапшено 16 особа

22

37

Трамп прекинуо новинара на питање о Србији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима