Пресушила ријека Морача у Црној Гори: Угинуле рибе остале међу камењем

Аутор:АТВ редакција
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На Златици, у кориту ријеке Мораче, дошло је до пресушивања појединих дијелова ријечног тока, због чега су међу камењем и у преосталим плитким локвама остале заробљене бројне рибе и јегуље.
Дио њих није преживио, па су у кориту пронађене угинуле животиње, пише портал Побједа.ме.
На проблем је редакцију Побједе упозорио читалац који је доставио фотографије са терена. На њима се види већи број угинулих риба и јегуља, као и дијелови корита у којима је остало веома мало воде. На појединим мјестима вода се задржала само у мањим локвама, док су већи дијелови ријечног корита потпуно суви.
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Изразито низак водостај Мораче посљедица је дуготрајног периода без значајнијих падавина, уз високе температуре које додатно утичу на стање водотокова. Због смањења количине воде, рибе и друге водене животиње имају све мање простора за кретање и проналажење одговарајућих услова за опстанак.
Пресушивање појединих дијелова ријечног тока може представљати озбиљан проблем за ријечну фауну и читав екосистем, посебно уколико се сушни период настави. Низак водостај може утицати на температуру воде и количину кисеоника, што додатно отежава опстанак риба, јегуља и других водених организама.
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