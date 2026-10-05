Масажа тјемена за бржи раст косе: Потребно је само 5 минута дневно

Аутор:АТВ редакција
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Ако примјећујете да вам се коса прорјеђује или једноставно желите да јој посветите мало више пажње, не морате одмах да купујете још један серум, уље или скуп третман.
Једна од најједноставнијих навика може да буде масажа тјемена, а за њу вам је потребно свега неколико минута дневно.
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Ипак, постоји разлика између њежне масаже коже главе и енергичног трљања косе. Правилна техника подразумијева споре кружне покрете и умјерен притисак, без гребања ноктима и повлачења длака.
Масажа може да буде пријатан додатак свакодневној њези, али не треба очекивати да ће за неколико дана зауставити опадање или драматично убрзати раст косе. Ако је коса почела изразито да опада, важно је пронаћи узрок.
Поставите свих десет прстију на главу тако да обухватите што већу површину тјемена. Палчеве ставите изнад ушију, док остале прсте распоредите према врху главе.
Најважније је да не помјерате само прсте преко косе. Покушајте да њежно помјерате кожу главе испод њих. Правите споре кружне покрете уз притисак који је довољно снажан да осјетите помјерање коже, али никако не смије да буде непријатан или болан.
Почните од сљепоочница и предње линије косе, затим наставите према тјемену, а на крају пређите на потиљак. Управо тај дио често заборављамо, иако га је лако укључити у кратку свакодневну рутину.
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За основну масажу тјемена није потребно да одвојите пола сата. Око пет минута дневно може бити довољно да ова навика постане дио ваше рутине.
Много је важније да будете редовни него да повремено масирате тјеме дуго и интензивно. Раст косе је спор процес, па не треба очекивати видљиву промјену послије неколико дана или недјељу дана.
Ако желите да провјерите да ли вам овакав начин његе прија, уведите га свакодневно и посматрајте стање косе током дужег периода. Масажа треба да буде њежна и пријатна, а не још један третман који оптерећује кожу главе.
Не морате чак ни да уводите посебан термин за масажу. Можете је једноставно спојити са прањем косе.
Нанесите шампон на тјеме, а затим неколико минута њежно масирајте кожу главе кружним покретима. Пјена притом смањује трење, па прсти лакше клизе без непотребног повлачења косе.
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Ако користите масажер за тјеме, бирајте модел са меканим силиконским врховима. И њега користите лагано и споро – нема потребе за снажним рибањем.
Једна од најчешћих грешака јесте коришћење ноктију. Циљ масаже није да изгребете теме, већ да њежно покренете кожу главе.
Такође, не треба повлачити косу нити снажно трљати тјеме. Ако послије масаже осјећате пецкање, бол или изражену иритацију, притисак је вјероватно био прејак.
Нема потребе ни да сваког дана користите уља и велики број препарата. Ако се одлучите за рузмариново етарско уље, оно не би требало да се наноси директно на кожу, већ да се претходно разблажи у базном уљу, попут јојобиног или аргановог.
Постоје истраживања која указују да редовна масажа тјемена може позитивно утицати на дебљину власи и услове у којима функционишу фоликули. Међутим, то није исто што и доказ да ће масажа драматично убрзати раст косе.
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У једном мањем истраживању из Јапана мушкарци који су практиковали стандардизовану масажу током 24 недјеље имали су дебље власи, док се укупан број длака није значајно промијенио.
Зато је најреалније посматрати масажу као једноставну навику која може бити дио његе косе, а не као замјену за третман против опадања.
Ако примјећујете изражено прорјеђивање или појачано опадање, само масирање тјемена можда неће ријешити проблем. У том случају важно је обратити пажњу и на могуће узроке.
Код проблема са растом и опадањем косе могу бити значајни фактори попут недостатка гвожђа и феритина, поремећаја функције штитне жлијезде или мањка витамина Д. Зато је код израженијих тегоба најбоље разговарати са љекаром и утврдити због чега се коса прорјеђује.
Масажа тада може остати дио свакодневне његе, али не треба да одложи тражење правог узрока.
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На крају, најједноставнија рутина изгледа управо овако: пет минута дневно, десет прстију, спори кружни покрети и умјерен притисак. Без ноктију, без агресивног трљања и без очекивања да ће се чудо догодити преко ноћи.
Када је коса у питању, досљедност често вриједи више од десет различитих препарата. А неколико минута пажње дневно може бити сасвим добар почетак, преноси Она.рс.
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