Ко улази у Народну скупштину Републике Српске?

Аутор:Лана Остојић
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Према тренутном пресјеку, у Народну скупштину Републике Српске улази десет политичких субјеката. СНСД остаје најјачи са 34 мандата, Покрет „Сигурна Српска“ има 12, а СДС 11.
СНСД је напредовао за 5 посланика, односно за 2 у односу на крај мандата, па би, према тренутном броју пребројаних гласова могао да има 34 мандата у Парламенту. Слиједи ПСС, који ће подијелити 12 мандата, док би СДС, према тренутној рачуници требало да има - као и до краја претходног сазива - 11 мандата, два мање од оног што су усвојили на претходним изборима. НПС и ДНС, Социјалистичка партија, Демос и НДП, те Уједињена Српска имаће по 5 посланика, док у Скупштину улазе још СПС и Листа за правду и ред с по четири. Странке које на републичком нивоу нису освојиле довољан број гласова, али су то успјеле у појединим изборним јединицама, су Коалиција за државу која тим путем добија 2 мандата и Републичка странка српске која добија 1 мандат.
СНСД је освојио највише мандата у свих девет изборних јединица.
У Бањалуци СНСД добија четири, ПСС три, а по један мандат СДС, СП–ДЕМОС, Уједињена Српска, СПС и листа „За правду и ред“. У Бијељини СНСД има три мандата, а по један ПСС, СДС, СП–ДЕМОС, Уједињена Српска и НПС–ДНС. У Добоју СНСД осваја три мандата, СДС један и СП–ДЕМОС један, док у Зворнику СНСД има три, а по један ПСС, СДС, Уједињена Српска и НПС–ДНС.
Највише појединачних гласова освојио је Игор Додик из СНСД-а, који је првом појавом на кандидатској листи освојио, према најновијем пресјеку, 19.351. Драшко Станивуковић има прилику да се врати у Скупштину с 16.499 освојених гласова. Девет од десет најбоље пласираних долази из СНСД-а, па ће у Парламенту, међу осталим, сигурно бити мјеста за посланике у претходном сазиву Данијела Јошића и Нину Букејловић, директора Пореске управе Републике Српске, Горана Маричића, градоначелника Лакташа, Мирослава Бојића, актуелног министра саобраћаја и веза, Зорана Стевановића. У Парламент се, међу осталим, враћају и СДС-ови Огњен Бодирога, Дарко Берјан и Томица Стојановић, ПСС-ови Тања Вукомановић, Славиша Марковић, Мирна Савић Бањац, Маја Драгојевић-Стојић, те даље Ненад Стевандић из Уједињене Српске, Дарко Бањац из Народне партије Српске, Игор Црнадак с новим ПДП-ом Републике Српске.
У нови сазив, према тренутном пресјеку, са компензационих листа улазе, између осталих, Срђан Мазалица из СНСД-а, Велко Боровина из ПСС-а, Соња Караџић-Јовићевић из СДС-а, Недељко Чубриловић са листе СП–ДЕМОС–НДП, Мирела Кајкут-Зељковић из Уједињене Српске, те Загорка Граховац и Ђорђе Вучинић са листе „За правду и ред“.
Ипак, нека од добро познатих политичких имена неће сјести у посланичке клупе. Небојша Вукановић је мандат тражио кроз трку за српског члана Предсједништва БиХ, док мандат у НСРС, према садашњем распореду, немају ни Јелена Тривић ни листа Владе Ђајића. Ни Петар Ђокић не улази као посланик по садашњој расподјели, компензациони мандат коалиционе листе припада Недјељку Чубриловићу.
Коначна слика још није потпуно закључена, јер је ЦИК примио резултате с нешто више од 95% бирачких мјеста. Централна изборна комисија БиХ тек треба да утврди и потврди коначне резултате. Мандати неких посланика могу зависити од сваког новог евидентираног гласа.
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