ЦИК објавио најновије резултате избора

Кандидат СДС-а Бранко Блануша, према посљедњим подацима, освојио је 220.937 гласова или 41,75 одсто.

Важећих гласачких листића било је 529.138 или 95,25 одсто, неважећих празних 19.326 или 3,48 одсто, а неважећих по другом основу 7.036 или 1,27 одсто.

ЖЕЉКА ЦВИЈАНОВИЋ УБЈЕДЉИВО ВОДИ

Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и даље је у предности испред кандидата СДС-а Маринка Божовића, и то, према најновијим прелиминарним подацима ЦИК-а БиХ, за више од 152.000 гласова.

Цвијановићева је добила 292.380 гласова или 55,48 одсто гласа, а њен противкандидат из СДС-а Божовић освојио је 139.587 или 26,49 одсто гласова.

Кандидат Листе за правду и ред Небојша Вукановић освојио је 94.946 гласова или 18,01 одсто.

Укупно је обрађено 94,62 одсто бирачких мјеста. Важећих листића било је 526.913 или 94,95 одсто, неважећих празних 23.205 или 4,18 одсто, а неважећих из других разлога 4.828 или 0,87 одсто.

НЕДОСТИЖНА ПРЕДНОСТ СНСД-а

СНСД убједљиво води на изборима за Народну скупштину Републике Српске са 196.858 освојених гласова или 39,02 одсто, најновији су прелиминарни резултати Централне изборне комисије /ЦИК/ БиХ.

На другом мјесту је Покрет "Сигурна Српска" /ПСС, ПДП, НПСП/ Драшка Станивуковића са 70.950 гласова или 14,06 одсто, док је СДС - Воља народа освојила 61.223 гласа или 12,14 одсто.

ДНС-НПС Бањац-Нешић освојио је 28.152 гласа или 5,58 одсто, Социјалистичка партија – Петар Ђокић - ДЕМОС - НДП 27.473 гласа или 5,45 одсто, а Уједињена Српска 26.705 гласова или 5,29 одсто.

СПС - Горан Селак - Покрет Јединствена Српска освојио је 23.251 глас или 4,61 одсто, док је листа За правду и ред - Небојша Вукановић - ПДП РС - Игор Црнадак добила 23.146 гласова или 4,59 одсто.

Воља народа Српске - др Владо Ђајић освојила је 6.640 гласова или 1,32 одсто.

Народ и правда /НиП/ освојила је 1.866 гласова или 0,37 одсто, Странка за БиХ 1.806 гласова или 0,36 одсто, док је коалиција окупљена око ХДЗ-а БиХ освојила 1.074 гласа или 0,21 одсто.

Према подацима ЦИК-а БиХ, обрађени су резултати са 1.972 од укупно 2.082 бирачка мјеста, односно 94,71 одсто, док подаци са 110 бирачких мјеста, или 5,29 одсто, још нису примљени.

На изборима је регистровано 1.236.597 бирача, а учествовало је 18 политичких субјеката са укупно 1.302 кандидата.

Према тренутним подацима, важећи је 504.501 гласачки листић или 90,82 одсто, празних неважећих листића било је 10.241 или 1,84 одсто, док је из других разлога неважећим проглашено 40.765 листића или 7,34 одсто.