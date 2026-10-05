Једина агенција која се није плашила истине: "Metrics" затворио уста свим "аналитичарима"

Аутор:АТВ редакција
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Истраживање јавног мњења често су једна од главних тема у предизборним кампањама. Многи "машу" са бројкама, али када се затворе бирачка мјеста, реалност буде потпуно другачија, и онда настаје мук.
Ипак, све оно што је неко "прогнозирао" из бројних разлога, остаће забиљежено за наук. Са друге стране реномиране агенције, које имају релевантна истраживања, налазе се на удару политичких актера, само зато што им се бројке не свиђају. Након још једних избора у Републици Српској, огласили су се из агенције "Metrics", те наводе да су једина истраживачка агенција која је објавила конкретне пројекције резултата избора 2026. године.
"Док су изборни резултати још били непознаница, "Metrics" је јавно стао иза својих података, као једина истраживачка агенција која је објавила конкретне пројекције резултата избора 2026. године. За такав потез није довољно само спровести истраживање. Потребни су повјерење у методологију, квалитет прикупљених података и спремност да свој рад јавно ставите на провјеру. И управо смо то урадили", наводе из ове агенције.
Како наводе, проценти које су објавили прије избора готово су пресликани у остварене резултате
"Наше пројекције тачно су идентификовале исходе у сва три сегмента која смо јавно представили. Али оно на шта смо посебно поносни јесте чињеница да се прецизност није завршила само на томе. Проценти које смо објавили прије избора готово су пресликани у остварене резултате", наводе из Metricsa и додају:
"Одступања између наших јавно објављених пројекција и остварених резултата износила су свега 1 до 3 процентна поена, у оквиру приказане статистичке маргине од ±3 процентна поена.
То је за нас најбоља потврда квалитета теренског рада, репрезентативности узорка, методологије и статистичког моделирања на којима градимо своја истраживања."
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