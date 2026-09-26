Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у Изборној јединици 6

Аутор:АТВ редакција
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Предизборне анкете уочи Општих избора у БиХ 2026. године, које је радила агенција "Метрикс консалтинг" (Metrics Consulting), показују да у Изборној јединици 6 кандидате за предсједника Републике Српске Бранка Бланушу и Саву Минића раздваја 3,5 одсто.
"Када је ријеч о избору за предсједника Републике Српске, директно измјерени резултати показују 38,0 одсто подршке Бранку Блануши и 34,5 одсто Сави Минићу, док је 23,0 одсто испитаника неодлучно или није жељело одговорити. За неког другог кандидата опредјељује се 4,5 одсто испитаника. Због значајног удјела неодлучних, примјеном статистичких метода извршено је додатно моделирање података. Након моделирања, уз смањење удјела неодлучних на 5,2 одсто, Бранко Блануша биљежи 47,7 одсто, а Саво Минић 42,5 одсто, док се 4,6 одсто односи на друге кандидате. Према приказаном моделу, очекивана разлика у апсолутном броју гласова износи око 4.000 гласова", навели су из агенције.
Како наглашавају, моделирана расподјела није директно измјерен резултат нити коначан исход избора, већ статистички изведена пројекција заснована на резултатима истраживања и дефинисаним претпоставкама модела.
"Када је ријеч о избору српског члана Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић биљежи 34,6 одсто, Маринко Божовић 23,5 одсто, а Небојша Вукановић 15,6 одсто. Удио испитаника који су неодлучни или одбијају одговор износи 26,3 одсто", додали су из ове агенције.
Избори 2026 резултати подршке политичким странкама за Народну скупштину Републике Српске у Изборној јединици 6 показују сљедеће односе снага:
"На нивоу избора за Народну скупштину Републике Српске, СНСД биљежи 29,0 одсто, СДС 26,6 одсто, а Покрет 'Сигурна Српска' 12,6 одсто. За друге политичке опције опредјељује се укупно 22,8 одсто испитаника, док је 9,0 одсто неодлучно или одбија одговор. Према пројекцији директних мандата, прве три странке ће подијелити вјероватно седам мандата (СНСД биљежи 3-4 мандата, СДС 2-3, а Покрет 'Сигурна Српска' 1-2 мандата). За остала два мандата равноправно се боре Републичка странка, Листа 'За правду и ред', СП и НПС. Према пројекцији, двије од ових партија са највећом подршком имале би по један мандат", истакли су из "Метрикс консалтинга".
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