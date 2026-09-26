Додик и Кошарац присуствују богослужењу у храму Сабора Светог архангела Гаврила

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик и замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац присуствују Светој архијерејској литургији у Храму Сабора Светог архангела Гаврила, које предводи Његова светост патријарх српски Порфирије.
Патријарх Порфирије претходно је освештао Храм Сабора Светог архангела Гаврила у Палама.
Богослужењу присуствују министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић, министар правде Горан Селак, посланици у Народној скупштини Републике Српске Ацо Станишић и Дамјан Шкипина, представници јавног, културног и политичког живота града Источно Сарајево и општине Пале.
Саборни храм, који својим положајем повезује духовни, академски и културни живот Пала, налази се у непосредној близини факултета Универзитета у Источном Сарајеву – Економског, Филозофског, Правног и Факултета за физичку културу.
Иницијатор подизања новог храма у Палама још током Одбрамбено-отаџбинског рата био је блаженопочивши митрополит дабробосански Николај који је препознао развојни потенцијал Пала, очекујући њихов убрзан туристички и демографски развој, али и имајући посебно у виду духовне потребе више хиљада студената, саопштено је раније из СПЦ.
Изградња храма Сабора Светога архангела Гаврила почела је 2008. године, а исте године је на празник Светих Јоакима и Ане, 22. септембра, блаженопочивши митрополит Николај освештао темеље. Богослужења се у храму врше од 2015. године, преноси Срна.
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